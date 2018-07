Đang cháy dữ dội rừng thông ở Nghệ An

Đến chiều 2-7, rừng thông nằm trên địa bàn xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vẫn cháy dữ dội.



Rừng thông hàng chục năm tuổi ở xã Diễn Yên đang cháy dữ dội.

Người dân cho biết khoảng 9 giờ sáng cùng ngày lửa bắt đầu bùng lên khu rừng thông hàng chục năm tuổi. Do nắng nóng gay gắt và gió Lào thổi mạnh nên khói lửa bùng phát, nhanh chóng lan ra một vùng rộng lớn. Có nơi lửa lan xuống cách nhà dân chỉ khoảng 100 m và gần quốc lộ 48.

Hàng trăm người dân đã dùng mọi phương tiện cùng chính quyền địa phương tiến hành dập lửa. Lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường và huy động thêm lực lượng kiểm lâm, công an huyện, quân sự, dân quân…đến chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng 40 độ C kèm gió và thực bì dày nên đến 16 giờ lửa chưa có dấu hiệu giảm.



Hiện trường cháy rừng thông gần nhà dân và quốc lộ 48.

Ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, cho biết lực lượng dập lửa đã huy động khoảng 500 người nỗ lực chữa cháy rừng. Ở phía dưới có nhà dân chỉ cách hiện trường cháy chừng 100 m nhưng hướng gió không thổi khói và lửa xuống nhà nên không bị ảnh hưởng.

Cũng tại Nghệ An, sáng 1-7 xảy ra vụ cháy rừng tại xóm 6, xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn, Nghệ An). Các lực lượng phải mất năm giờ đồng hồ mới khống chế được hỏa hoạn.