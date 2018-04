Đi bộ qua đường bị xe tông tử vong tại chỗ

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 23-4, ông Lý Phát Vá (65 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) đi bộ băng qua đường Ngũ Hành Sơn cách nơi giao nhau với đường Phan Tứ 100 m (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Khi đi gần đến lề đường thì ông Vá bị xe tay ga do người đàn ông 72 tuổi cầm lái, chạy hướng cầu Sông Hàn về chùa Non Nước quẹt trúng.



Chiếc xe máy tông chết người đi đường. Ảnh: Hải Hiếu

Ông Vá ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe máy loạng choạng khoảng 50 m thì ngã xuống đường. Người đi xe máy bị trầy xước nhẹ.

Được biết ông Vá làm phụ hồ cho công trình trên đường Ngũ Hành Sơn. Nạn nhân vừa ăn cơm xong, trên đường về lại công trình thì gặp nạn.



Người dân kêu gọi quyên góp cho nạn nhân. Ảnh: Hải Hiếu

Cơ quan công an, CSGT, VKS phối hợp cùng các đơn vị chức năng quận Ngũ Hành Sơn khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Theo quan sát, đoạn người đàn ông đi bộ băng qua đường không có vạch kẻ ưu tiên cho người đi bộ. Người dân khu vực đã đem thùng từ thiện ra gần hiện trường để mọi người quyên góp, giúp đỡ gia đình nạn nhân.