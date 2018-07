Dừng chờ đèn xanh, 2 vợ chồng bị tông trọng thương

Tới rạng sáng 14-7, hiện trường vụ tai nạn tại ngã ba Hồng Châu (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) mới được lực lượng chức năng xử lý xong.



Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, xe máy 83H8-2795 do hai vợ chồng chở nhau chạy trên quốc lộ 22 theo hướng từ ngã tư An Sương về cầu An Hạ. Khi tới ngã ba Hồng Châu (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) họ dừng chờ đèn tín hiệu giao thông để quay đầu.



Cùng lúc, xe máy 64D1-437.84 do một nam thanh niên lái với tốc độ cao từ phía sau đã va chạm mạnh vào xe của hai vợ chồng. Cả ba người trên hai xe văng xuống đường, bị thương nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ vụ việc.