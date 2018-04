Đường phố hỗn loạn với “chiêu” bán iPhone giá sốc

Sáng 7-4, tuyến đường Lạch Tray khu vực ngã tư Quán Mau (Hải Phòng) đã trở nên hết sức hỗn loạn khi có rất nhiều người tụ tập chờ mua điện thoại giá sốc của cửa hàng bán điện thoại V24h (số 214 Lạch Tray, quận Ngô Quyền).

Trước đó, cửa hàng này liên tiếp tung lên mạng xã hội thông tin về đợt khuyến mãi tặng quà “khủng” trong khung giờ vàng 8-10 giờ sáng 7-4, trong đó “sốc” nhất là xả hàng iPhone 5S quốc tế với giá 799.000 đồng.

"Ma lực" giá sốc thu hút rất đông người kéo tới đây hy vọng mua được hàng giá rẻ. Từ nửa đêm, đã có khá nhiều tập trung chờ đợi trong giá lạnh. Sáng sớm, số lượng người kéo tới chờ mua được điện thoại giá sốc mỗi lúc một đông. Hàng trăm người tụ tập vòng trong vòng ngoài xếp thành hàng dài trên đường phố.

Hàng trăm người tập trung trên đường Lạch Tray hy vọng mua điện thoại giá sốc gây ách tắc, mất an ninh trật tự khu vực.



8 giờ sáng, cửa hàng điện thoại này mở cửa, đám đông nhao nhao chờ đợi. Nhưng không có chiếc iPhone 5S giá sốc 799.000 đồng nào được bán ra. Cả đoạn đường Lạch Tray dài cả trăm mét đoạn ngã tư Quán Mau tắc nghẽn cục bộ, công an phải xuất hiện, đảm bảo trật tự.

Cửa hàng yêu cầu bốc thăm tặng quà, đám đông bức xúc cự cãi, xô đẩy tạo nên tình trạng hỗn loạn kéo dài ở khu vực ngã tư Quán Mau. Để ngăn ngừa tình trạng tụ tập gây tắc đường, mất trật tự, công an đã yêu cầu cửa hàng này đóng cửa, giải tán đám đông.

Sau khi tụ tập nếm trải chiêu trò gây sốc của cửa hàng điện thoại này nhưng không mua được điện thoại giá trẻ, trên mạng xã hội nhiều người viết bài “bóc phốt” cho rằng cửa hàng này dùng chiêu trò giá sốc lừa khách hàng.

Nhiều ý kiến cho rằng đám đông vì ham rẻ nên đã bị rơi vào bẫy truyền thông của cửa hàng này bởi iPhone 5S cũ hiện có giá gần 3 triệu đồng thì cái giá 799.000 đồng chỉ là chiêu trò “quăng bom” của cửa hàng này.



Đám đông tập trung trước vòng xoay ngã tư Quán Mau hết sức hỗn loạn.

Trên mạng xã hội, một người xưng là Hoàng Ngọc Võ, chủ cửa hàng điện thoại gây ra tình trạng hỗn loạn ở đường Lạch Tray sáng 7-4, viết bài trần tình cho rằng do khách hàng đến quá đông vượt dự kiến tạo nên cảnh hỗn loạn gây mất trật tự, tắc đường nên không thể bán được hàng giá sốc cho khách.

Theo người này, cửa hàng của anh ta đã kéo đám đông ra khu đất trống ở vòng xoay ngã tư Quán Mau nhằm tổ chức bốc thăm nhưng do hòm phiếu bốc thăm bị cướp nên không tổ chức được. Người này vẫn cho rằng đây không phải trò lừa đảo.

Công an phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) cho biết sáng 7-4 do lượng người tập trung chờ mua điện thoại giá sốc quá đông gây ách tắc giao thông nên công an phường đã giải tán đám đông, yêu cầu đóng cửa hàng để đảm bảo an ninh trật tự. Hơn 9 giờ sáng 7-4, đám đông đã không còn tập trung gây tắc đường nữa. Còn việc khuyến mãi có được cấp phép hay không thì công an phường không nắm được.

Trước thông tin cửa hàng điện thoại tổ chức khuyến mãi sốc lừa dối khách hàng, ngày 8-4, ông Trần Văn Tuân, Đội trưởng Đội QLTT số 7, cho biết đội này sẽ báo cáo Chi cục QLTT Hải Phòng để tiến hành kiểm tra.

Theo đó, QLTT sẽ kiểm tra về thủ tục pháp lý, xem việc tổ chức khuyến mãi này có được cấp phép không, nếu có thì cửa hàng có thực hiện đúng nội dung khuyến mãi không, nguồn gốc hàng hóa có đầy đủ hóa đơn chứng từ hay không.