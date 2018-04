Gần 2.800 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 tháng

Chỉ tính riêng trong tháng 4, toàn quốc xảy ra 1.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 639 người và làm bị thương 1.009 người.

Các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hầu hết xảy ra trên tuyến đường bộ. Điển hình là vụ tai nạn làm bốn thiếu niên (tuổi đời 13-16) ở Quảng Trị tử vong do đâm vào xe tải đang đậu bên đường.



Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Trị khiến bốn người tử vong.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông tháng 4-2018 giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tiếp tục giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trong tháng 5-2018, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu các tỉnh, bộ, ngành thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5.



Ủy ban cũng yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Đồng thời chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết, khắc phục kịp thời; tổ chức trực ban và báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao điểm 30-4 và 1-5.

Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tại các địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng cao trong quý I; các địa phương còn xảy ra tình trạng “xe dù”, “bến cóc”; vi phạm tải trọng xe và có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp...