6 lần viết thư kêu gọi 2 trùm ma túy đầu thú đều bất thành

Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án truy nã 18TN và 19TN, tiêu diệt bốn người, trong đó có hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, quê Thanh Liêm, Hà Nam).



Cảnh sát huy động xe bọc thép tấn công hang ổ ma túy.

Đây là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép số lượng rất lớn đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Sơn La điều tra, xử lý hình sự.



Lý lịch những ông trùm ma túy



Nguyễn Thanh Tuân có bốn lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Còn Nguyễn Văn Thuận có hai lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Trước đây Tuân và Thuận đều là tay chân trong các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Khi những đường dây này bị triệt phá, Tuân, Thuận may mắn trốn thoát.

Họ dạt về Lũng Xá, Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) lẩn trốn. Từ những mối quan hệ và kinh nghiệm trong quá trình vận chuyển hàng trắng, Tuân và Thuận đứng lên tạo dựng đường dây mới cho riêng mình.

Theo cơ quan công an, ban đầu hai người hùn vốn làm chung, sau này khi đã có “số má” thì tách ra làm riêng, mỗi người cầm đầu một đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia.



Nơi trú ẩn của các tội phạm ma túy.

Một trong những chuyến hàng của Nguyễn Thanh Tuân bị công an triệt phá là lần vận chuyển 490 bánh heroin giấu trong bình gas công nghiệp.



Theo điều tra, Tuân liên kết với Đặng Minh Châu (tức Hương, Liên "toác", 42 tuổi, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) điều hành đường dây xuyên quốc gia với tổng số 1.182 bánh heroin, trong đó có 568 bánh heroin đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ.



Sáu lần viết thư kêu gọi



Theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, trước khi thực hiện giải pháp cuối cùng là tấn công vũ trang vào sào huyệt của hai ông trùm, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Lóng Luông nhiều lần tuyên truyền vận động nhân dân tố giác tội phạm, đồng thời tuyên truyền kêu gọi các đối tượng ra đầu thú.



Công an tỉnh Sơn La đã phát phiếu lấy ý kiến về đẩy đuổi Tuân, Thuận đang lẩn trốn tại bản. Kết quả lấy ý kiến 250 đồng bào, 100% nhất trí.



Đặc biệt Công an tỉnh Sơn La phối hợp với TAND tỉnh, VKSND tỉnh sáu lần viết thư kêu gọi gửi cho cấp ủy chính quyền sở tại, nơi sinh sống của cha mẹ, vợ con và bản thân Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận.

Tuy nhiên, gia đình họ không hợp tác. Riêng Tuân, Thuận còn thách thức, ráo riết chuẩn bị phương tiện, vũ khí chống đối, tuyên bố tử thủ với lực lượng công an.

“Khi đấu tranh, những đối tượng này đã cố tình chống lại đến cùng. Để giữ nguyên kỷ cương phép nước, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và quần chúng nhân dân buộc công an phải xử lý để trừ hậu họa cho xã hội” - ông Tuấn nói.





Sau khi việc phục kích, tiêu diệt xảy ra, công an đã bàn giao thi thể các tội phạm ma túy cho gia đình mai táng. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị củng cố hồ sơ, chứng cứ khởi tố vụ án, sớm đưa ra xét xử nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.