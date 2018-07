Trinh sát kể chuyện phá sào huyệt ma túy Lóng Luông

Trinh sát cho hay trước ngày 26-6, ở Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La), hằng đêm có 5-6 nhóm người mang theo ma túy, được trang bị hỏa lực mạnh như AK, súng cạc bin, lựu đạn… mang ma túy từ Lào vào.



Thủ phủ ma túy

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47), bản Tà Dê thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La là một thung lũng rộng lớn, địa thế vô cùng hiểm trở và chỉ có một con đường duy nhất để vào.

Ước tính mỗi tháng hàng ngàn bánh heroin được những nhóm người trang bị vũ khí vận chuyển qua đỉnh Pha Luông vào. Từ Tà Dê, ma túy được vận chuyển sang Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai Châu, Hòa Bình rồi tiếp tục được chuyển đi các tỉnh, thành hoặc đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Chính vì những yếu tố phức tạp như vậy mà trinh sát gọi Lóng Luông, Hang Kia, Pà Cò là “yết hầu”, “tam giác ma túy” Tây Bắc. Đã có chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến với tội phạm ma túy ở đây.

Làm nên “tên tuổi” của Tà Dê là những tay trùm ma túy trốn truy nã. Trong đó có hai tội phạm ma túy bị truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, ở Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (còn gọi Thuận “chuột”, 34 tuổi) ở Thanh Liêm, Hà Nam.

Theo trinh sát Cục C47, các ông trùm trốn truy nã đã biến Tà Dê trở thành bongke “bất khả xâm phạm”. Người lạ vào được Tà Dê là điều không tưởng. Bởi chỉ cần xuất hiện ở đầu bản là ngay lập tức có tay súng đi theo truy vấn, tra khảo. Những người này sẵn sàng xả súng để cảnh cáo, thậm chí là tiêu diệt.



Sau khi tấn công, công an phong tỏa nhà Tuân. Ảnh: H.BẢO

Tháng 7-2015, Công an tỉnh Sơn La lập chuyên án TN18 đấu tranh với Nguyễn Thanh Tuân và chuyên án TN19 đấu tranh với Nguyễn Văn Thuận. Ba năm sau, đầu tháng 4-2018, ban chuyên án quyết định ra quân triệt phá “bongke ma túy” này. Chiến dịch được chia thành nhiều giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên là thực hiện tuần tra kiểm soát công khai tại các địa bàn giáp ranh. Tại ba trục đường dẫn vào nhà Tuân, Thuận, ban chuyên án bố trí ba tổ công tác, mỗi tổ 10-15 cán bộ, chiến sĩ, chia làm hai ca thực hiện kiểm soát 24/24 giờ người và phương tiện ra vào bản bất kể mưa nắng, ngày hay đêm.

Trong thời gian này, ban chuyên án đã đưa 10 người làm nhiệm vụ bảo vệ cho Tuân và Thuận vào các trung tâm cai nghiện. “Nếu không bóc tách được thì 10 người này là 10 tay súng. Điều này rất nguy hiểm khi truy bắt” - thành viên ban chuyên án kể.

Khi các điều kiện phá án cơ bản đầy đủ, ban chuyên án lên kế hoạch tác chiến. Tất cả các phương án tấn công, đột nhập đều được tập luyện kỹ càng trong gần một tháng, không cho phép sai lầm khi tấn công.

Đạn của ông trùm nhiều hơn đạn của công an

Ngày 26-6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị liên quan phối hợp đã tổ chức lực lượng tấn công vào sào huyệt ma túy Lóng Luông. Hơn 300 chiến sĩ tinh nhuệ, bố trí thành ba vòng vây, tạo thành thế trận liên hoàn, khép kín tấn công vào đại bản doanh của hai ông trùm. Qua đó tiêu diệt Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận và hai tội phạm khác, bắt sống ba người.

Khám nghiệm hiện trường, ngoài một kho vũ khí gồm 49 khẩu súng quân dụng các loại, 19 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, gần 7.000 viên đạn các loại, công an còn thu giữ 11 can xăng, 37 bình gas và nhiều vật chứng khác có liên quan.

“Số đạn thu giữ tại nhà Tuân nhiều hơn số đạn mà công an chuẩn bị để truy bắt đối tượng” - trinh sát ban chuyên án nói.

Chiều 29-6, chúng tôi được tiếp cận hiện trường nơi xảy ra vụ đọ súng nhưng lực lượng thực thi nhiệm vụ yêu cầu chúng tôi không lại gần ngôi nhà. Đêm xuống, tiếng nổ vẫn phát ra đến nhức óc, công an phải điều xe xử lý bom, mìn, xe chữa cháy vào hiện trường. “Mặc dù chiến dịch đã kết thúc nhưng do trong nhà tàng trữ rất nhiều đạn, lựu đạn nên chúng phát nổ” - một cán bộ nói.

“Khi biết lực lượng công an bao vây, chúng tính toán đến việc chống đối khi đặt ngay ở cổng ra vào bốn bình gas, kẹp giữa có một can xăng 3-5 lít và cả lựu đạn. Nếu tấn công, bình gas sẽ gây nổ với sức công phá có thể hậu quả khôn lường. Ngoài ra, lựu đạn cũng được các đối tượng rải ở nhiều vị trí trong nhà” - Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết.