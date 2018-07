Hóc Môn: Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên quốc lộ

Chiều 6-7 trên quốc lộ 22 đoạn qua khu vực cầu An Hạ, huyện Hóc Môn xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô khiến nhiều người hoảng loạn, giao thông tê liệt.



Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, xe tải 51C- 867.25 chạy hướng từ huyện Củ Chi về ngã tư An Sương, khi đang đổ dốc cầu An Hạ (xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) thì di chuyển chậm để nhường đường cho một phương tiện rẽ phải. Lúc này, ô tô khách 70B-014.18 từ phía sau do không kịp xử lý tông vào đuôi xe tải. Cú tông mạnh khiến chiếc 51C- 867.25 bật về trước, va chạm vào 3 ô tô con khác.



Tại hiện trường, 5 phương tiện dính chặt vào nhau, hư hỏng nặng. Tài xế xe khách bị thương và kẹt trong ca bin, hàng chục hành khách hoảng sợ, la hét kêu cứu.



Vụ việc khiến giao thông qua khu vực rơi vào ùn tắc nghiêm trọng. Đã thế, nhiều phương tiện muốn thoát ra nên di chuyển vào làn đường ngược lại khiến tình hình càng thêm hỗn loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đội giao thông An Sương có mặt xử lý vụ việc. Tới hơn 16 giờ, 5 xe đã được di dời.