Khen thưởng lực lượng phá nhanh vụ thảm án

Sáng 16-8, tin từ Tiền Giang cho biết, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa khen thưởng 4 tập thể vì đã lập thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra ngày 13-8, tại ấp 4 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành).

Cụ thể, các đơn vị được khen thưởng gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành)



Khu vực xảy ra vụ án

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 13-8, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, xã Tam Hiệp) đi nuôi bệnh mẹ ruột ở bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang về nhà thì phát hiện vợ là Lê Thị Thanh Hoa, con ruột là Đinh Thị Ngọc Ngân chết trong nhà. Cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con ruột của chị Ngân) nằm chết ngoài vườn. Riêng Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, ccon ruột ông Trung may mắn sống sót. Vụ việc nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường. Qua công tác khám nghiệm, ba nạn nhân đều bị chết ngạt do siết cổ. Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ bốn sợi dây dù màu xanh, một đơn ly hôn không ghi ngày và và có chữ ký của chị Ngân. Chủ nhà cũng thông báo bị mất một số tài sản.



Sau khi gây án, Khoa khai đã tự tử nhưng không thành

Nghi phạm sau đó được xác định là Nguyễn Đăng Khoa, là chồng của nạn nhân Đinh Thị Ngọc Ngân. Khoa bị bắt khi đang lẩn trốn ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang). Người này khai lý do ra tay tàn độc là mâu thuẫn gia đình, chị Ngân muốn ly hôn. Sau khi gây án, Khoa uống thuốc ngủ nhưng không chết.



Hiện, công an đã khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa