Khởi tố thanh niên giao cấu với nữ sinh lớp 9

Ngày 6-7, Cơ quan công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chỉ Anh (24 tuổi, trú xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là em Ng.Th.Q (15 tuổi, học lớp 9, trú huyện Can Lộc).

Khoảng tháng 3-2018, Q. vào Facebook thì gặp Anh và kết bạn. Qua trò chuyện Anh biết Q. học lớp 9, người này hỏi số điện thoại để gặp gỡ ngoài đời.

Thời gian qua, Anh đã nhiều lần rủ rê Q. quan hệ tình dục. Khi người thân Q. biết sự việc đã làm đơn tố cáo Anh lên Công an huyện Can Lộc.