Người đàn ông gục trên vũng máu trong phòng ngủ

Clip: Hiện trường người đàn ông nghi bị giết ở vùng ven TP.HCM.

Đến chiều ngày 22-2, lực lượng chức năng quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông sống trong con hẻm trên đường An Phú Đông 03 (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM).



Người đàn ông nghi bị sát hại trong con hẻm ở quận 12, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là ông Lai Phước L. (37 tuổi) sống trong căn nhà ở cuối con hẻm.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người hàng xóm của ông L. nghe thấy nhiều tiếng động lạ từ căn nhà của ông L. nên chạy qua kiểm tra. Người này phát hiện một nam thanh niên vừa chạy chiếc xe máy hướng ra đường lớn. Trong căn nhà, ông L. gục chết trên vũng máu ở khu vực phòng ngủ.



Đến chiều cùng ngày, thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cũng có mặt lấy thông tin điều tra truy xét vụ việc.



Theo người dân, ông L. thường cho vay tiền lấy lãi và sống một mình trong căn nhà.

Thi thể người đàn ông sau đó đã được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.