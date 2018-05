Phát hiện dân chơi phê ma túy tại Bar No.1 Cần Thơ

Ngày 1-5, Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Cần Thơ kiểm tra quán Bar No.1 (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).



Quan Bar No.1, nơi Công an nhiều lần kiểm tra và phát hiện khách chơi dương tính với ma túy

Tại đây, công an phát hiện nhiều viên nén (nghi thuốc lắc) và một số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Thời điểm kiểm tra bên trong quán bar trên có 143 (nam, nữ) thanh niên và 17 nhân viên bar. Tiến hành test nhanh, có 5 thanh niên (3 nam và 2 nữ) dương tính với ma tuý.

Trước đó vào tháng 1, Công an cũng kiểm tra quán Bar này và đã phát hiện 64 nam, nữ có mặt trong Bar dương tính với ma túy.

Quán Bar No.1 trước đây là Vũ trường V18 nhưng vũ trường đã bị rút giấy phép hoạt động vào năm 2017 và nơi đây thành bar.