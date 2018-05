Phường xin lỗi vụ còng tay bé 13 tuổi, gia đình không đồng ý

Cuối giờ chiều 11-5, ông Bùi Anh Quang, Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, cùng đoàn cán bộ, công chức của phường, trong đó có công an phường và một số đơn vị khác đã tới nhà ông Nguyễn Văn Đằng, bà Lê Thị Loan (KP 3, phường Phước Nguyên) để gửi lời xin lỗi về việc còng tay cháu Q.H - con gái bà Loan gây xôn xao dư luận ba ngày qua.



Đoàn công tác của phường đến xin lỗi gia đình ông Đằng

Theo ông Quang, việc làm này của lực lượng tham gia cưỡng chế là chưa cần thiết với một cháu bé. Vì vậy, ông đại diện cho Ban cưỡng chế, cùng các đoàn thể đến để xin lỗi gia đình. Ông Quang cũng bày tỏ mong muốn gia đình ông Đằng cùng hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cụ thể là bàn giao mặt bằng để thi công dự án công viên Bà Rịa, giai đoạn 1.



Đáp lời, gia đình ông Đằng phản ứng khá quyết liệt. Ông Đằng cho rằng gia đình không chấp nhận lời xin lỗi này. Vì nhà, đất của ông đã bị hư hỏng nhiều và chính quyền sẽ lại tiếp tục cưỡng chế. Hành vi còng tay với một cháu bé như vậy là không đúng. Gia đình sẽ gửi đơn đến các cơ quan cấp cao hơn để xem xét, xử lý…

Sau đó ít phút, ông Quang cùng đoàn cán bộ xin phép ra về. Trao đổi với PV, ông Quang cho hay sẽ tiếp tục vận động, thuyết phục gia đình ông Đằng để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Nguyện vọng xem xét giải quyết giao sáu lô đất tái định cư của gia đình ông Đằng thì khó có thể được chấp nhận.

Đại tá Lê Tôi Sủng, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng thừa nhận hành vi còng tay cháu bé như vậy là chưa đúng và không thực sự cần thiết. Trong lúc thực thi nhiệm vụ tại vụ cưỡng chế về phương pháp xử lý anh em có thể áp dụng biện pháp khác.

Công an tỉnh cũng đã giao các cá nhân, đơn vị liên quan tường trình lại vụ việc để qua đó xem xét xử lý, rút kinh nghiệm trong các vụ việc khác. Công an tỉnh cũng đã có báo cáo gửi tỉnh và Bộ Công an; đồng thời đề nghị công an phường, TP Bà Rịa phối hợp với phường để xin lỗi gia đình cháu bé về việc còng tay trên.