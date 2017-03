Tái xuất băng nhóm nước ngoài dàn cảnh trộm tiền trên ô tô

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 5-4, anh PVT (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), điều khiển xe ô tô đến khu vực phường 5, quận 8 thì bất ngờ thủng lốp xe. Anh T. cho xe dừng trước câu lạc bộ Anh Vũ trên đường số 1011 phường 5, quận 8 để tiến hành thay bánh xe.



Khi thay bánh xe, anh T. đã căn dặn con là PPL (12 tuổi) đứng phía trước xe để canh chừng.



Vào thời điểm này, xuất hiện một thanh niên người nước ngoài vỗ vai em L. và hỏi chuyện. Ít phút sau, xuất hiện một thanh niên người nước ngoài khác chạy xe máy trờ tới. Nam thanh niên đang nói chuyện với em L. vội nhảy lên xe đồng bọn và cả hai bỏ chạy.



Do có để một túi xách chứa tài sản phía trước ghế ngồi nên anh T. sinh nghi vội lên kiểm tra thì phát hiện chiếc túi xách đã biến mất nên vội đến công an trình báo. Theo anh T., bên trong chiếc túi màu đen bị kẻ gian lấy mất anh có để 60 lượng vàng 18K, trị giá khoảng 2 tỉ đồng.



Hiện Công an TP.HCM đang khẩn trương truy xét vụ việc.