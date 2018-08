Thi thể thiếu tá quân đội nghỉ hưu trên sông

Chiều 1-8, cơ quan chức năng ở huyện Đức Thọ và huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đã xác định được danh tính thi thể người phụ nữ trôi trên sông Ngàn Sâu rồi dạt bên bờ sông La.

Đó là Thiếu tá Phan Thị V. (53 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Sau khi công an khám nghiệm, người thân bà V. ở xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã nhận và tổ chức lễ an táng bà V. theo phong tục địa phương.



Khu vực sông phát hiện thi thể bà V.

Ông Lê Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Trà cho biết thêm: "Bà V. là thiếu tá quân đội nghỉ hưu có nhà riêng ở Nghệ An. Thời gian gần đây, bà V. sang thăm và sinh sống với anh, em ở xã Sơn Trà chúng tôi. Bà V. có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm. Những ngày qua, trên địa bàn không có mưa, lũ nên loại trừ khả năng bà V. tử vong do mưa, lũ cuốn. Có thể bà V. bị tử vong trên sông Ngàn Sâu rồi trôi xuống sông La. Hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến bà V. bị tử vong trên sông".



Như đã đưa tin, khoảng 7 giờ sáng 31-7, người dân xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) hốt hoảng khi phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông La, dạt vào bờ gần đoạn qua Cầu Kênh và bến Tam Soa.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng và người dân đã vớt thi thể lên, nhưng do trong người không mang theo giấy tờ tùy thân nên thời điểm đó chưa xác định được danh tính, quê quán. Cơ quan chức năng ở huyện Đức Thọ đã dựng rạp làm các thủ tục khám nghiệm cần thiết và chờ người thân đến nhận dạng.