Tiêu hủy 800 kg mỡ bẩn chuẩn bị tiêu thụ ở chợ công nhân

Trước đó, sáng 8-1, các trinh sát Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương phát hiện xe ba gác biển số 60P-1097 do tài xế Lương Hoàng Nghĩa (26 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển, lưu thông trên đường ĐT 745, đoạn qua phường Bình Nhâm (thị xã Thuận An) chở mỡ động vật.



Gần 800 kg mỡ bẩn bị công an phát hiện thu giữ để thiêu hủy. Ảnh: CTV\

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện gần 800 kg mỡ động vật không có chứng nhận kiểm dịch, quá trình vận chuyển đi tiêu thụ hàng không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nghĩa khai nhận đã chở thuê số hàng trên cho một phụ nữ ở TP Biên Hòa đưa từ Đồng Nai tới các chợ công nhân trên địa bàn TP Thủ Dầu Một để tiêu thụ.