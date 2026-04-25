Hưng Yên: Nghệ sĩ và hàng ngàn người cùng hô vang ‘Vì một Việt Nam không ma túy’ 25/04/2026 06:20

(PLO)- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình nghệ thuật “Hưng Yên – Nắng Hạ xanh trong – Vì cộng đồng không ma túy”. Sự kiện thu hút hàng chục ngàn người dân tham gia.

Tối 24-4, tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình nghệ thuật “Hưng Yên – Nắng Hạ xanh trong – Vì cộng đồng không ma túy”.

Sự kiện kết hợp giữa nghệ thuật và tuyên truyền nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện các thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và hàng chục ngàn người dân tham dự. Sự kiện cũng được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số.

Quang cảnh chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: BTC

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi tuyên truyền phòng, chống ma túy trên toàn quốc. Mục tiêu nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các loại ma túy và phương thức, thủ đoạn của tội phạm cho nhân dân.

Tại chương trình, lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) nhấn mạnh ma túy là hiểm họa trực tiếp đối với giống nòi và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, công tác phòng chống cần lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm và lấy nhân dân làm chủ thể.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phát biểu tại sự kiện.

Điểm nhấn của sự kiện là sự kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật và nghệ thuật biểu diễn. Các phần giao lưu trực tiếp về ma túy mới, hiểm họa “ngáo đá” hay thủ đoạn lợi dụng thuốc lá điện tử để pha trộn ma túy đã thu hút sự tham gia của đông đảo thanh thiếu niên.

Cạnh đó, tiểu phẩm “Cái bẫy vô hình” đã phản ánh chân thực những cạm bẫy của ma túy trong đời sống hiện đại. Qua đó gửi đi thông điệp cảnh tỉnh: chỉ một phút tò mò, thiếu hiểu biết có thể dẫn đến hệ lụy lâu dài cho bản thân và xã hội.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia lan tỏa thông điệp phòng chống ma túy. Ảnh: BTC

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Bùi Hoàng Yến, Phạm Thu Hà, Thanh Duy, Ái Phương, Hương Tràm…. Không chỉ biểu diễn, các nghệ sĩ còn trực tiếp nhắn nhủ thế hệ trẻ lựa chọn lối sống lành mạnh và nói không với ma túy.

Đặc biệt, hình ảnh hàng nghìn người dân cùng đồng thanh hô vang “Vì một Việt Nam không ma túy” đã trở thành biểu tượng cho sự đồng lòng xây dựng cộng đồng an toàn. Ban tổ chức cũng ứng dụng công nghệ số qua mã QR để khảo sát ý kiến người dân, thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức tiếp cận.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy, tiến tới xây dựng các tỉnh, thành phố không ma túy.