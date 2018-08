Tội phạm ma túy từ Campuchia vào Việt Nam rất manh động

Ngày 16-8, thông tin từ Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban nghiệp vụ các tỉnh biên giới tuyến Tây Nam.



Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy. Ảnh: BCA

Theo báo cáo, thời gian qua, hoạt động tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia và tại địa bàn các tỉnh biên giới tuyến Tây Nam ngày càng diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy câu kết chặt chẽ với tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác.

Các đối tượng hoạt động rất manh động, liều lĩnh chống lại lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Loại ma túy đưa từ Campuchia vào Việt Nam chủ yếu là heroin, cần sa, ma túy tổng hợp, thuốc tân dược gây nghiện, tập trung nhất là khu vực biên giới từ Tây Ninh đến Kiên Giang.

Trong năm 2017 và sáu tháng đầu năm 2018, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy công an các tỉnh biên giới tuyến Tây Nam đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 933 vụ, hơn 2.000 đối tượng và thu giữ trên 30 kg ma túy các loại, gần 100 kg cần sa khô và trên 3.000 viên ma túy tổng hợp… Riêng tại tỉnh Tây Ninh, lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, khu vực trọng điểm, đã bắt giữ, khởi tố 27 người…

Thiếu tướng Phạm Văn Các biểu dương những kết quả công tác mà công an các tỉnh tuyến biên giới Tây Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh việc đấu tranh phòng, chống ma túy trong thời gian tới sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Do vậy, công an các tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi trọng các loại hình tuyên truyền giáo dục ở các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp. Cạnh đó, tổ chức giao ban nghiệp vụ giữa các tỉnh đồng thời tổ chức tập huấn cho công an các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy…