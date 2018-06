Dượng rễ xâm hại cháu gái đến sinh con

Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Tấn Phát (tên gọi khác: Phát đen, Phát đại gia, 48 tuổi, ngụ ấp Tân Vĩnh, xã Trường An, TP. Vĩnh Long) về hành vi Giao cấu với trẻ em.



Nguyễn Tấn Phát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng giữa tháng 9-2017 bà TTH (ngụ huyện Long Hồ) nghe hàng xóm bàn tán cháu nội bà là bé DTK (SN 2002) có biểu hiện giống đang mang thai nên bà đã đưa cháu đến một phòng khám thai ở địa phương kiểm tra.

Kết quả cho thấy bé K. đã mang thai được 15 tuần nên trình báo công an.

Tại cơ quan công an, bé K. cho biết Phát (dượng rễ bé K.) đã dụ dỗ nhiều lần quan hệ với bé K. dẫn đến mang thai. Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an huyện Long Hồ đã mời Phát về làm việc nhưng người này phủ nhận sự việc. Phát đã trốn khỏi địa phương sau khi làm việc với công an.

Đến tháng 3-2018, bé K. sinh một bé gái.

Tiến hành giám định ADN của Phát và bé gái do K. sinh, kết quả cho thấy Phát là cha của đứa bé nên phát lệnh truy nã nêu trên.

Hiện bé gái con K. đã được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long nhận nuôi.