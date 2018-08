Tử vong sau khi nhậu, người thân tưởng... say rượu

Trước đó, chiều 3-8, anh Hùng đi nhậu với nhóm bạn và có uống nhiều rượu. Sau đó, anh Hùng say nên về nhà nằm ngủ. Khi anh Hùng đang ngủ thì có ba người đàn ông tìm đến nhà anh Hùng để giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Tại đây, giữa hai bên có cãi cọ, rồi xô xát nhau. Anh Hùng bị ngã xuống. Người thân chở anh Hùng đến Trạm Y tế xã Châu Hoàn cấp cứu. Cán bộ y tế khám và làm các thủ tục thì thấy anh Hùng đang trong tình trạng hơi men nồng nặc nên khó khăn trong việc chẩn đoán và điều trị.

Do vậy, cán bộ y tế yêu cầu người thân đưa anh Hùng lên tuyến trên để tiếp tục cấp cứu, khám, điều trị. Người nhà anh Hùng lại nghĩ rằng do anh đang say rượu nên đưa anh về nhà để anh nằm nghỉ.

Đến sáng hôm sau (4-8), người thân đến giường gọi thì hoảng hốt khi thấy anh đã tử vong. Người nhà đã trình báo, đề nghị công an vào cuộc khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Hùng.