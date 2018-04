Vừa ra tù lại lao vào chơi ma túy

Ngày 12-4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lúc 17 giờ 30 ngày 9-4, tại nhà nghỉ Kim Long 2 thuộc khối phố 4 (phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP Tam Kỳ phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.



Công an lấy lời khai của Thảo. Ảnh: CAQN

Tổ công tác phát hiện Đặng Nguyên Thảo (34 tuổi, trú phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) đang tàng trữ 0,39 g ma túy đá.

Tại thời điểm kiểm tra, Thảo đang sử dụng ma túy với Nguyễn Đình Ân (45 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, Thảo là người nghiện lâu năm, đã chấp hành xong án phạt tù 15 năm về tội giết người và gây rối trật tự công cộng; ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thảo mới ra tù năm 2015 nay tiếp tục tái phạm. Vụ việc đang được chuyển Công an TP Tam Kỳ thụ lý theo thẩm quyền.