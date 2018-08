Vì sao những thực phẩm bạn ăn lại khiến cơ thể có mùi hôi?

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cơ thể chúng ta có mùi hôi hay thơm. Mùi cơ thể của chúng ta phần lớn được xác định bởi di truyền, sức khỏe tổng thể và vệ sinh cá nhân. Mặc dù mùi cơ thể phổ biến nhất là do sự hiện diện của vi khuẩn trên da, chuyển hóa các protein và đường trong mồ hôi. Nhưng chế độ ăn uống của chúng ta hoặc các loại thực phẩm chúng ta chọn cũng có thể gây nên mùi của cơ thể.

Về cơ bản, bạn có mùi như những gì bạn ăn. Vì vậy, ngay cả khi bạn duy trì vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thì vẫn có những lúc cơ thể bạn phát ra mùi không được thơm cho lắm. Điều này là do một số loại thực phẩm bạn tiêu thụ gây nên

Nếu điều này khiến bạn tò mò, hãy đọc tiếp nhé.

Theo các nhà khoa học của trang Food.ndtv, hành tây và tỏi là lý do đầu tiên khiến cơ thể có mùi. Bởi vì các chất lưu huỳnh có trong hành tây và tỏi dễ bay hơi, bao gồm cả allicin, do đó chúng thường bám trụ vào cơ thể chúng ta hàng giờ đồng hồ sau khi tiêu thụ. Tương tự các loại thực phẩm khác như cải bắp, hay súp lơ cũng có thể ảnh hưởng đến mùi của cơ thể do sự có mặt của các hợp chất lưu huỳnh.



Tỏi, hành tây là nguyên nhân gây ra mùi cơ thể. Ảnh: Internet

Thức ăn cay cũng có thể góp phần vào mùi cơ thể. Đó là vì chúng làm tăng nhiệt độ cơ thể của chúng ta, do đó làm tăng lượng mồ hôi tiết ra. Mà càng nhiều mồ hôi thì khiến cơ thể càng có mùi khó chịu. Hơn nữa, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal Chemical Sciences, những người tham gia ăn chay được cho là tuýp người có mùi cơ thể dễ chịu hơn và ít dữ dội hơn so với những người tham gia ăn thịt.

Với rượu bia, khi chúng ta uống chúng, một lượng chất lỏng ấy sẽ chuyển hóa vào gan, chuyển thành axit axetic. Còn một phần được giải phóng qua đường mồ hôi và hệ hô hấp. Vì vậy trong trường hợp say rượu không chỉ hơi thở của bạn bốc mùi mà cơ thể cũng có những mùi khó chịu.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medical Hypotheses thì cà chua cũng có thể là thủ phạm ảnh hưởng tới mùi cơ thể cho bạn. Bởi chúng chứa một chất gọi là terepenes làm tăng mùi hăng của mồ hôi khi tiết ra cơ thể.

Từ đó bạn có thể điều chỉnh khẩu phần ăn sao cho hạn chế mùi cơ thể, nhất là khi bạn chuẩn bị có cuộc gặp quan trọng. Giả dụ bạn có thể thay thế tỏi, hành tây bằng quế và thảo quả, uống nước đầy đủ thay vì uống rượu bia trước một cuộc gặp nào đó...