4 loại đồ uống giúp hạ đường huyết tự nhiên và hiệu quả 22/04/2026 08:00

(PLO)- Trà xanh có thể là một phương pháp bổ sung hiệu quả để hạ đường huyết trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả.

Các loại đồ uống giúp hạ đường huyết bao gồm nước, trà xanh và sữa. Những loại đồ uống này giúp duy trì lượng đường huyết ở mức khỏe mạnh một cách tự nhiên.

Uống nước ép cà chua không đường giúp bạn duy trì lượng đường trong máu ổn định. Ảnh: AI.



Nước

Uống đủ nước mỗi ngày giúp hạ lượng đường trong máu, bôi trơn khớp và có lợi cho sức khỏe tổng thể. Các nhà nghiên cứu khuyến nghị người lớn nên uống từ 2-3,7 lít nước mỗi ngày.

Nước, đặc biệt là nước khoáng, có lợi cho đường huyết hơn so với nước ngọt và nước ép trái cây. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của lượng nước uống đối với người mắc bệnh tiểu đường.

Mặc dù hiếm gặp, việc uống quá nhiều nước có thể gây ngộ độc nước. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn mửa và lú lẫn.

Trà xanh

Trà xanh chứa catechin, một hợp chất thực vật có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin. Insulin là hormone do tuyến tụy sản sinh để kiểm soát lượng đường trong máu.

Catechin là phương pháp bổ sung hiệu quả để kiểm soát đường huyết, nhưng không thể thay thế phác đồ điều trị của bác sĩ. Do trà xanh chứa caffeine, bạn nên hạn chế tiêu thụ dưới 400 miligam (mg) mỗi ngày.

Việc uống tối đa tám tách trà xanh mỗi ngày nhìn chung là an toàn. Riêng phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên giới hạn không quá sáu tách mỗi ngày.

Nước ép cà chua

Lycopene trong cà chua có thể giúp hạ đường huyết. Đây là một sắc tố thực vật thúc đẩy hoạt động chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các biến chứng tiểu đường và kháng insulin.

Uống nước ép cà chua không đường giúp bạn duy trì lượng đường trong máu ổn định. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), khoảng 2-3 cốc nước ép cà chua có thể đáp ứng lượng rau khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành.

Trà đen

Chất chống oxy hóa trong trà đen hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu và ngăn ngừa viêm nhiễm. Một nghiên cứu cho thấy uống hơn một tách trà đen mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tới 14%.

Các hợp chất theaflavin trong trà đen giúp làm giảm tác động của các gốc tự do. Đây là những phân tử không ổn định gây tổn thương tế bào và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Các cách khác để hạ đường huyết

Ngoài việc sử dụng các loại đồ uống trên, bạn nên thực hiện thay đổi lối sống như sau:

Vận động thể chất thường xuyên: Vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện việc điều chỉnh đường huyết ở người tiểu đường loại 2.

Ăn thực phẩm nguyên chất: Ưu tiên trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein để kiểm soát đường huyết.

Bổ sung vitamin D: Việc này giúp giảm lượng đường huyết lúc đói. Người lớn từ 19-50 tuổi cần khoảng 15 microgam mỗi ngày.

Kiểm soát căng thẳng: Căng thẳng khiến đường huyết dao động. Bạn có thể thư giãn bằng cách thiền định.

Hạn chế đồ uống và thực phẩm nhiều đường: Đường bổ sung làm tăng đột biến lượng đường trong máu và tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Giảm lượng rượu bia: Đồ uống có cồn ảnh hưởng trực tiếp đến đường huyết. Không nên uống quá một ly mỗi ngày.