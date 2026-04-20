3 loại thực phẩm gây mỡ bụng cần tránh để kiểm soát cân nặng 20/04/2026 19:22

(PLO)- Mỡ bụng là một trong những vùng khó giảm nhất và là nơi dễ tích tụ mỡ thừa trên cơ thể.

Để giảm được mỡ bụng thì việc quản lý chế độ ăn uống hiệu quả là rất cần thiết và quan trọng. Mặc dù hầu hết mọi người đều biết về các loại thực phẩm không lành mạnh, nhưng một số lựa chọn được cho là "lành mạnh" lại không tốt cho sức khỏe như vẻ ngoài của chúng. Chúng có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể xử lý chất béo bằng cách tác động đến quá trình trao đổi chất.

Ảnh: AI.



Huấn luyện viên thể hình Siddhartha Singh (Ấn Độ) đã chia sẻ về ba loại thực phẩm có thể gây cản trở mục tiêu giảm mỡ bụng của bạn.

Dưới đây là 3 loại thực phẩm gây mỡ bụng cần tránh để kiểm soát cân nặng.

Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng thường được coi là tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều protein và chất béo lành mạnh. Tuy nhiên, loại thực phẩm này lại chứa rất nhiều calo. Huấn luyện viên Singh khuyến khích mọi người nên tiêu thụ bơ đậu phộng một cách có ý thức và chú ý đến khẩu phần ăn.

"Nếu bạn đang ăn kiêng giảm cân, một chút bơ đậu phộng cũng sẽ chứa rất nhiều calo, vì vậy bạn nên tránh ăn bơ đậu phộng và thay thế bằng những thực phẩm khác", ông chia sẻ. Về cơ bản, bơ đậu phộng không hẳn là có hại nhưng bạn cần kiểm soát chặt chẽ lượng tiêu thụ để kiểm soát cân nặng và không bị tích mỡ bụng.

Ngũ cốc granola

Quảng cáo thường miêu tả granola là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Trái ngược với quan niệm phổ biến, ăn quá nhiều granola lại phản tác dụng đối với mục tiêu tập luyện. Ông Singh nhận thấy granola chứa nhiều năng lượng ngay cả với khẩu phần nhỏ.

Một nắm nhỏ granola có thể dễ dàng vượt quá 200-300 calo. Vì vậy, đây được xem là một "cái bẫy calo". Thay vào đó, bạn nên lựa chọn những loại thực phẩm có khối lượng lớn nhưng chứa ít calo.

Bia

Huấn luyện viên cảnh báo rằng cơ thể coi bia như một chất độc. Khi bạn uống bia, cơ thể sẽ ưu tiên xử lý chất cồn thay vì đốt cháy mỡ thừa.

"Nó sẽ dành 24 đến 48 giờ tiếp theo để đào thải chất độc này ra khỏi cơ thể, điều đó có nghĩa là nó sẽ không đốt cháy chất béo trong thời gian đó", ông Singh phân tích.

Điều này làm chậm quá trình chuyển hóa chất béo. Nếu thường xuyên uống bia, đặc biệt là vào cuối tuần, quá trình giảm cân của bạn sẽ bị đình trệ. Những calo ẩn này có thể khiến bạn tăng cân và mỡ bụng là nơi đầu tiên tích tụ nhiều nhất.