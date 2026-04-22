Ăn thanh long đúng cách để ổn định huyết áp và giảm mỡ máu 22/04/2026 14:21

Thêm thanh long vào chế độ ăn uống là cách đơn giản để bảo vệ tim mạch về lâu dài. Loại quả này cung cấp hỗn hợp chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh. Các dưỡng chất này cùng nhau hỗ trợ tim và mạch máu của bạn. Bạn nên trao đổi với bác sĩ về những lợi ích khi ăn thanh long thường xuyên.

Một nghiên cứu trên động vật năm 2023 cho thấy ăn thanh long giúp giảm lượng chất béo trong máu liên quan đến bệnh tim. Ảnh: AI.



Cải thiện mức cholesterol

Mức cholesterol cao có thể dẫn đến tắc nghẽn động mạch và làm chậm lưu lượng máu. Ăn thanh long giúp cải thiện chỉ số này, đặc biệt là ở những người có lượng mỡ máu cao.

Một nghiên cứu trên động vật năm 2023 cho thấy ăn thanh long giúp giảm lượng chất béo trong máu liên quan đến bệnh tim. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để khẳng định tác dụng tương tự ở người.

Giúp mạch máu hoạt động tốt hơn

Thanh long chứa các hợp chất tự nhiên gọi là betalain, giúp cải thiện chức năng của mạch máu.

Trong nghiên cứu năm 2022, những người ăn bột thanh long hàng ngày trong 14 ngày cho thấy lưu lượng máu tốt hơn. Họ cũng cải thiện độ cứng động mạch, yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển máu khắp cơ thể.

Duy trì huyết áp ổn định

Thanh long chứa các khoáng chất quan trọng như magie và kali, đóng vai trò chủ yếu trong điều hòa huyết áp. Các chất dinh dưỡng này giúp thư giãn mạch máu và cho phép máu lưu thông dễ dàng hơn.

Khi mạch máu kiểm soát huyết áp tốt, gánh nặng cho tim sẽ giảm bớt. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim theo thời gian. Bổ sung thanh long vào thực đơn hàng ngày giúp hỗ trợ huyết áp và chức năng tim mạch.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể

Thanh long có hàm lượng nước cao, giúp bạn giữ đủ nước suốt cả ngày. Việc giữ đủ nước hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh và duy trì huyết áp ổn định.

Uống đủ nước giúp tim bơm máu hiệu quả hơn. Điều này cũng ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi do mất nước, vốn có thể gây thêm áp lực lên tim.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thanh long có hàm lượng calo thấp, là lựa chọn thông minh để kiểm soát cân nặng. Duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Hàm lượng chất xơ cao trong thanh long giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Loại quả này có vị ngọt tự nhiên, thỏa mãn cơn thèm ăn mà không bổ sung quá nhiều calo.

Tăng cường chất chống oxy hóa

Thanh long chứa flavonoid, hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể. Chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Giảm viêm và duy trì mạch máu khỏe mạnh giúp hỗ trợ lưu thông máu. Thường xuyên ăn thanh long có thể bảo vệ tim khỏi những tổn thương hàng ngày.

Giảm viêm nhờ chất béo lành mạnh

Hạt thanh long chứa axit béo omega-3 và omega-6. Omega-3 rất quan trọng cho việc xây dựng các tế bào khỏe mạnh và hỗ trợ mạch máu.

Axit béo omega-6 có đặc tính chống viêm, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bổ sung lượng nhỏ các chất béo lành mạnh này giúp hỗ trợ chức năng tim mạch lâu dài.

Bổ sung nguồn chất xơ dồi dào

Thanh long ruột đỏ là nguồn cung cấp chất xơ rất tốt. Thực phẩm giàu chất xơ giúp giảm mức cholesterol và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.

Việc bổ sung thanh long vào chế độ ăn hàng ngày giúp bạn cung cấp đủ chất xơ. Từ đó, nguy cơ mắc bệnh tim mạch sẽ giảm dần theo thời gian.

Ổn định mức đường huyết

Thanh long được coi là loại trái cây có hàm lượng đường tương đối thấp. Điều này giúp ngăn ngừa sự tăng giảm đột ngột lượng đường trong máu suốt cả ngày.

Duy trì đường huyết ổn định rất quan trọng vì lượng đường cao kéo dài sẽ làm tổn thương mạch máu. Lựa chọn thanh long là cách đơn giản để bảo vệ cả đường huyết và tim mạch.