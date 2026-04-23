Người bệnh tiểu đường nên ăn đậu bắp hay mướp đắng để hạ đường huyết? 23/04/2026 08:35

(PLO)- Đậu bắp và mướp đắng là những "siêu thực phẩm" giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Các nghiên cứu khoa học cho thấy chất nhầy của đậu bắp ngăn chặn đường huyết tăng cao. Trong khi đó, mướp đắng hỗ trợ tốt cho sức khỏe tim mạch.

Mướp đắng cung cấp dồi dào khoáng chất và các hợp chất sinh học giúp điều chỉnh đường máu. Ảnh: AI.



Đậu bắp được ca ngợi nhờ chất nhầy độc đáo giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Mướp đắng cung cấp dồi dào khoáng chất và các hợp chất sinh học giúp điều chỉnh đường máu.

Tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường trên thế giới đã tăng vọt trong những năm gần đây. Do đó, việc lựa chọn thực phẩm là nhu cầu trao đổi chất thiết yếu.

Hiểu rõ khoa học đằng sau các món ăn truyền thống là bước đầu để bảo vệ sức khỏe. Điều này bao gồm việc xem xét chỉ số đường huyết và tác động đối với thận.

So sánh dinh dưỡng của đậu bắp và mướp đắng

Cả hai loại rau này đều có hàm lượng calo và carbohydrate thấp. Đây là ưu điểm lớn cho chế độ ăn của người tiểu đường. Nếu bạn thấy đậu bắp "nhớt" khi thái, đó chính là vũ khí bí mật giúp kiểm soát đường máu.

Làm chậm quá trình hấp thụ đường

Nghiên cứu dược lý nhấn mạnh đậu bắp có thể giảm đáng kể lượng đường huyết lúc đói. Chất xơ hòa tan và chất nhầy hoạt động như rào cản vật lý trong ruột. Điều này làm chậm tốc độ hấp thụ glucose vào máu, ngăn chặn hiện tượng tăng đường huyết sau bữa ăn.

Bảo vệ thận

Bệnh thận do tiểu đường là mối lo ngại lớn với bệnh nhân lâu năm. Chất chống oxy hóa trong đậu bắp giúp giảm stress oxy hóa ở thận. Việc ăn đậu bắp thường xuyên giúp giảm lượng protein bài tiết trong nước tiểu. Đây là chỉ số quan trọng về sức khỏe thận.

Mướp đắng: Nguồn năng lượng mạnh mẽ

Trong y học cổ truyền, mướp đắng được đánh giá cao nhờ đặc tính nhẹ, giúp cân bằng rối loạn chuyển hóa.

Các phân tử hoạt động trong hạt: Mướp đắng chứa các hợp chất như cucurbitacin và flavonoid. Chiết xuất từ hạt và quả có thể làm giảm lượng đường huyết lúc đói lên đến 14%. Các hợp chất này giúp tăng cường tiết insulin và cải thiện khả năng sử dụng glucose của tế bào.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Bệnh tiểu đường và sức khỏe tim mạch có mối liên hệ mật thiết. Mướp đắng giúp giảm cholesterol xấu (LDL). Ngoài ra, loại quả này hỗ trợ gan giải độc và giảm gánh nặng lipid cho tim.

Bạn nên chọn loại nào?

Cả hai loại rau đều có lợi ích ngang nhau trong quản lý bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, lựa chọn tùy thuộc vào mục tiêu sức khỏe cụ thể của mỗi người.

Hãy chọn đậu bắp nếu bạn hay bị tăng đường huyết sau bữa ăn hoặc có dấu hiệu suy thận. Chất nhầy trong đậu bắp giúp hấp thụ dưỡng chất ổn định.

Hãy chọn mướp đắng nếu bạn cần giảm cân và kiểm soát cholesterol. Hàm lượng calo thấp và đặc tính hỗ trợ gan khiến nó trở thành bữa ăn lý tưởng.

Cách đạt hiệu quả sức khỏe tối đa

Lợi ích của rau thường bị mất đi do cách chế biến. Việc chiên ngập dầu hoặc dùng quá nhiều gia vị sẽ làm mất tác dụng đối với bệnh tiểu đường.

Nguyên tắc vàng là nên hấp hoặc xào với rất ít dầu. Bạn cũng có thể ngâm đậu bắp thái lát qua đêm để uống nước cốt. Cách nấu nướng sạch sẽ giúp giữ đường huyết ổn định và tim mạch khỏe mạnh.