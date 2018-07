Ba lý do không nên nuôi khỉ trong nhà

Những vụ tai nạn do khỉ gây ra - Tháng 6-2017, tại Nam Từ Liêm (Hà Nội), một con khỉ đực trưởng thành đã đột nhập vào nhà và tấn công cháu bé hai tháng tuổi. Rất may cháu bé chỉ bị cào xước vùng da đầu và má. - Tháng 2-2013, một gia đình ở huyện Mê Linh, Hà Nội phát hoảng khi thấy con khỉ nuôi trong nhà xổng chuồng và leo lên người cô gái 21 tuổi ở cạnh nhà. Con khỉ đã xé quần áo của cô gái này. - Tháng 12-2010, trong lúc dắt khỉ nuôi đi chơi, ông NMX (tỉnh Gia Lai) bất ngờ bị con khỉ này tấn công vào chân đến mức phải nhập viện cấp cứu. Con trai ông X. chạy ra giải cứu cũng bị con khỉ cắn vào mu bàn tay. Làm gì có ban khỉ Ban không phải là bệnh mà là tên dân gian của một bệnh lý. Ban là triệu chứng của nhiều loại bệnh khác nhau. Nhiều nguyên nhân gây ra ban như dị ứng, sởi (ban sởi)… Do vậy, khi bị ban cần đến bác sĩ khám và điều trị. Tôi chưa từng nghe… ban khỉ. Cũng chẳng có cơ sở khoa học cho rằng khỉ trị được… ban khỉ. TS-BS Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM