Cách phòng vệ và giải cứu trước chó dữ

Mục đích nuôi chó là để giữ nhà hoặc làm kiểng. Chó nuôi giữ nhà thường là loại dữ và khôn lanh. Nó không thích và thường tấn công người ăn mặc luộm thuộm, tóc nhuộm, đi dép lẹp xẹp, giọng nói âm lượng lớn… Khi sắp xông vào ai, chó thường nhìn thẳng vào mắt người đó, thân chồm về trước, nhe răng, gầm gừ… Bản chất thông minh, biết con người hay dùng tay, chân để chống trả nên trước tiên chó thường cắn tay, chân của nạn nhân, kế đến là cổ…

Khi sắp bị chó tấn công thì nên đứng im, đừng bỏ chạy; còn bị tấn công thì không nên chống trả, bởi bản tính hung dữ, nếu bị đối phương kháng cự thì chó càng dữ tợn, cắn mạnh. Hãy nhanh chóng nằm úp mặt xuống đất, hai bàn tay đan xen để sau cổ, khuỷu tay che kín tai để không bị ảnh hưởng nhiều đến các bộ phận quan trọng của cơ thể. Không được động đậy, đồng thời hãy la to kêu cứu. Hoặc nếu có bức tường thì đứng im, mặt úp và dựa người vào tường. Nếu gần đó có cây cối thì nhanh chóng trèo lên. Trường hợp biết bơi, nếu có hồ nước thì nhảy xuống. Cần nhớ là những cách trên chỉ hạn chế thương tật do bị chó tấn công, không đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Muốn cứu một người đang bị chó tấn công thì phải thật bình tĩnh. Hãy tìm một đoạn cây cứng, vừa giả vờ tấn công chó, vừa lùi chậm về sau. Cách này nhằm mục đích thu hút chó về phía mình để người bị chó cắn có thời gian thoát thân.

Điều cần nhớ là muốn nuôi chó dữ cần phải thuần dưỡng chó trước tiên. Và chủ nuôi cũng nên nhớ những nguyên tắc trên để tự bảo vệ mình, đừng chủ quan rằng chó nuôi không cắn chủ.

VÕ ANH TỨ (Chỉ huy trưởng Trường Huấn luyện chó

nghiệp vụ Hoàng Gia, TP.HCM)