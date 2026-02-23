Kỳ 4 cuộc thi 'Công dân với bầu cử' khởi động, với 14 giải thưởng hấp dẫn 23/02/2026 06:00

(PLO)- Cuộc thi “Công dân với bầu cử” bước sang Kỳ 4 sau 3 kỳ thu hút hơn 27.600 lượt dự thi, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tìm hiểu pháp luật trong cộng đồng.

Kỳ 4 cuộc thi trực tuyến “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” đã chính thức bắt đầu từ hôm nay (23-2), tiếp nối chuỗi hoạt động tìm hiểu pháp luật đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo người dân.

Kỳ 4 cuộc thi trực tuyến “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031” đã chính thức bắt đầu. Ảnh: TRẦN MINH

Sau ba kỳ tổ chức, cuộc thi đã tạo được dấu ấn rõ nét về mức độ quan tâm của cộng đồng. Tính đến 14 giờ ngày 22-2, cuộc thi đã ghi nhận hơn 27.789 lượt dự thi qua ba kỳ - một con số cho thấy sức lan tỏa bền bỉ và sự quan tâm ngày càng rõ rệt của người dân đối với việc tìm hiểu pháp luật về bầu cử.

Chỉ trong thời gian ngắn, cuộc thi đã ghi nhận hơn 27.690 lượt dự thi qua ba kỳ. Ảnh: TRẦN MINH

Trước đó, Ban tổ chức đã ban hành quyết định công bố và công nhận kết quả, danh sách thí sinh đạt giải của Kỳ 1 và Kỳ 2 cuộc thi “Công dân với bầu cử”. Việc công bố kịp thời kết quả từng kỳ không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của các thí sinh mà còn góp phần tạo động lực, khích lệ người dân tiếp tục tham gia ở các kỳ tiếp theo.

Theo thể lệ, sau mỗi kỳ thi, căn cứ kết quả chấm điểm và đề xuất của Ban Giám khảo, Ban tổ chức sẽ ban hành quyết định công nhận thí sinh đạt giải. Kết thúc toàn bộ cuộc thi, dự kiến sẽ tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các cá nhân xuất sắc của cả 6 kỳ.

Ngay lúc này, người dân có thể tiếp tục tham gia kỳ 4 của cuộc thi tại đường dẫn: http://congdanvoibaucutphcm.plo.vn hoặc quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi. Người dự thi có thể quét mã QR trực tiếp để tham dự cuộc thi hoặc tại địa chỉ congdanvoibaucutphcm.plo.vn.

Cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, được triển khai dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến với 10 câu hỏi mỗi kỳ. Nội dung xoay quanh các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản liên quan đến nhiệm kỳ 2026–2031. Hệ thống câu hỏi được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn, giúp người tham gia tiếp cận kiến thức pháp luật một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.

Cuộc thi do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức. Ngoài ra, cuộc thi được thiết kế trực tuyến, giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên nhiều thiết bị, tạo điều kiện để người dân từ đủ 15 tuổi trở lên dễ dàng tiếp cận và tham gia. Ảnh: THUẬN VĂN

Anh Nguyễn Quốc Phong (ngụ TP.HCM) cho rằng cuộc thi giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về quyền và trách nhiệm công dân của mình: “Khi tham gia, tôi nhận ra mỗi lá phiếu đều gắn với trách nhiệm của công dân. Cuộc thi giúp tôi hiểu kỹ hơn các quy định pháp luật, tránh hiểu sai hoặc hiểu chưa đầy đủ. Đây là cách tuyên truyền rất thiết thực, giúp người dân chủ động trang bị kiến thức trước kỳ bầu cử".

Anh Nguyễn Quốc Phong cho biết thêm, cuộc thi giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về quyền bầu cử, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm công dân. Ảnh: TRẦN MINH

Trong khi đó, anh Nguyễn Anh Tuấn (ngụ TP.HCM) chia sẻ góc nhìn về sự lan tỏa cộng đồng: “Điều tôi ấn tượng là không khí tham gia ngày càng sôi nổi. Nhiều người bàn luận về câu hỏi, trao đổi kiến thức với nhau. Nhờ vậy, việc tìm hiểu pháp luật không còn khô khan mà trở thành câu chuyện chung, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người".

Anh Nguyễn Anh Tuấn (bên phải) cho rằng, cuộc thi tạo không khí tham gia sôi nổi, lan tỏa tinh thần tìm hiểu pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Ban tổ chức, việc duy trì nhịp độ tham gia cao qua các kỳ không chỉ phản ánh sự quan tâm của người dân mà còn cho thấy hiệu quả của hình thức tuyên truyền pháp luật gắn với công nghệ số. Cuộc thi đang dần trở thành một kênh phổ biến pháp luật thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tuân thủ và tinh thần trách nhiệm công dân trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Với nền tảng tích cực từ ba kỳ đầu cùng việc kịp thời vinh danh các thí sinh đạt giải, Kỳ 4 được kỳ vọng tiếp tục duy trì sự quan tâm của người dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và tinh thần trách nhiệm công dân trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chi tiết thời gian 6 kỳ thi Công dân với bầu cử Cuộc thi diễn ra từ ngày 3-2 đến 15-3, được chia thành sáu kỳ thi liên tiếp. Mỗi kỳ thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi phụ: “Theo bạn, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của cả 10 câu hỏi trắc nghiệm?”. Cụ thể: Kỳ 1: Từ 7 giờ ngày 3 đến hết ngày 8-2. Kỳ 2: Từ 0 giờ ngày 9 đến hết ngày 15-2. Kỳ 3: Từ 0 giờ ngày 16 đến hết ngày 22-2. Kỳ 4: Từ 0 giờ ngày 23-2 đến hết ngày 1-3. Kỳ 5: Từ 0 giờ ngày 2 đến hết ngày 8-3. Kỳ 6: Từ 0 giờ ngày 9 đến 19 giờ ngày 15-3.