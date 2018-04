Bất ngờ bị phạt khi đi làm hộ chiếu

Sẽ phổ biến thông tin để người dân không hiểu sai Tương tự chị BXL, mới đây anh LHĐ (ngụ quận 2) đi làm hộ chiếu lại nhưng khai làm lần đầu. Khi hồ sơ được chuyển lên Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì nơi đây phát hiện anh đã được cấp hộ chiếu năm 2008 nhưng trong tờ khai lại không có nên Cục đề nghị PA72 Công an TP kiểm tra, xử lý theo quy định. Sau đó anh Đ. cũng đã bị xử phạt về hành vi khai không đúng sự thật để được cấp hộ chiếu. Lãnh đạo PA72 nhận định nếu các địa phương kết nối được dữ liệu với nhau thì công tác kiểm tra sẽ dễ dàng hơn và người dân cũng tiện lợi hơn. Sắp tới PA72 sẽ cho đoàn thanh niên đưa nội dung này lên trang web của Phòng để phổ biến thông tin cho người dân nắm quy định, tránh tình trạng hiểu sai. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi “khai không đúng sự thật để được cấp hộ chiếu, giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực Việt Nam, thẻ tạm trú, thẻ thường trú; dùng hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu mà không còn giá trị để nhập cảnh, xuất cảnh”. (Theo điểm c khoản 2 Điều 20 Nghị định 73/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

an ninh trật tự, an toàn xã hội).