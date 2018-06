Các báo hướng về cố phóng viên Hải Đường

Giải đấu do báo Công An TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM tài trợ kinh phí, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức nhằm chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 và gây quỹ giúp đỡ con trai của nữ nhà báo Hải Đường. Chị Hải Đường là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, không may bị tai nạn đuối nước và qua đời vào ngày 11-6 vừa qua tại Hà Nội.



Phóng viên Hải Đường còn là một người tích cực tổ chức, xây dựng nhiều chương trình hoạt động vì cộng đồng cho các bạn trẻ ở TP Hải Phòng. Sự ra đi đột ngột của chị khiến các đồng nghiệp vô cùng thương tiếc.

Mặc dù trời mưa lớn nhưng rất nhiều đơn vị, cá nhân vẫn đến cổ vũ trận đấu và đóng góp hỗ trợ cho con trai nhà báo Hải Đường. Nhiều cầu thủ trước khi ra sân đã tự mình đến bên thùng quyên góp để bày tỏ những tình cảm ủng hộ, chia sẻ của mình đến đồng nghiệp quá cố.



Trận đấu diễn ra trong cơn mưa nặng hạt. Ảnh: CÔNG TUẤN

Báo Pháp Luật TP.HCM rất xúc động và trân trọng trước tấm lòng của quý đồng nghiệp dành cho phóng viên Hải Đường. Báo Pháp Luật TP.HCM xin trân trọng cám ơn ban tổ chức và báo Tuổi Trẻ, báo Giáo Dục TP.HCM, khối Thời sự VTV9, báo Phụ Nữ TP.HCM, báo Sài Gòn Giải Phóng, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, báo Doanh Nhân Sài Gòn, Đài Truyền hình TP.HCM, Công ty NutiFood, Công ty TNHH I People, CLB Thể thao TP.HCM... và các mạnh thường quân khác vì nghĩa cử này.

Tổng số tiền gây quỹ tại giải đấu là hơn 100 triệu đồng. Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã tặng hoa và cám ơn tấm lòng của các đồng nghiệp, các đơn vị đã hướng về cố nhà báo Hải Đường.

Trước đó, tập thể cán bộ, nhân viên báo Pháp Luật TP.HCM đã quyên góp được 124 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình chị Hải Đường. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được lời đề nghị của một nhà giáo (xin được giấu tên) có nguyện vọng hỗ trợ học phí cho con trai của chị Hải Đường kể từ năm học này cho đến khi cháu có nghề nghiệp.

Sự quan tâm, chia sẻ của các bạn đồng nghiệp và các đơn vị là động lực lớn lao để báo Pháp Luật TP.HCM cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với tấm lòng của mọi người, đó cũng là ước nguyện và chí hướng của nhà báo Hải Đường.