Thứ Bảy, ngày 21/4/2018 - 11:46

Đồ họa: HỒ TRANG

(PLO)- Ngày 17-4, động cơ máy bay 1380 của hãng Southwest Airlines từ New York đi Dallas phát nổ làm vỡ cửa sổ, khiến một nữ hành khách 43 tuổi bị hút ra ngoài dù có thắt dây an toàn. Dưới đây là thống kê tỉ lệ an toàn, tử vong ở từng vị trí ngồi trên máy bay, theo dailymail.co.uk và Time.