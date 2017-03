Đông người làm thẻ căn cước công dân

Từ ngày 16-2, trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an TP.HCM đã có rất đông người dân tới nộp hồ sơ làm thẻ căn cước công dân (CCCD). Những hàng ghế chờ tại trụ sở PC64 chật kín, phía trên người dân xếp thành hàng ngang dài để chờ gọi tên làm thủ tục. Phần đông người dân đến làm thủ tục cấp CCCD đều đã có CMND chín số, 12 số còn hoặc đã hết hạn.

Bà Phạm Thị Thanh (huyện Bình Chánh) kể: “Tôi nghĩ đầu năm sẽ có ít người đi làm nhưng vào thấy đông nghẹt. Dù có bản hướng dẫn nhưng có nhiều người chưa hiểu cứ vây quanh cán bộ để hỏi. Nếu là tôi, với áp lực như vậy sẽ rất khó chịu và cáu gắt nhưng cán bộ ở đây vẫn niềm nở, thân thiện khi trả lời từng câu. Cách làm việc của cán bộ như vậy tôi rất hài lòng”.





Người dân đến đổi CMND sang thẻ CCCD tại PC64 Công an TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Ở công an các quận, người dân cũng đến làm thẻ CCCD thật đông. Có mặt ở trụ sở Công an quận 3 vào 14 giờ 30 ngày 16-2 nhưng vợ chồng ông La Văn Hùng suýt không được nhận hồ sơ vì lượng người đến đăng ký quá đông...

Trung tá Trần Đình Long, Đội trưởng Đội Đổi, cấp - quản lý CMND và giấy tờ đi lại khác (thuộc PC64 Công an TP.HCM), cho biết: Tính riêng ngày đầu làm việc lại sau khi nghỉ tết thì PC64 đã giải quyết cho hơn 300 trường hợp. Hôm nay cũng thế, tính ra đông gấp ba lần trước tết. “Hiện nay các em học sinh đến tuổi làm thẻ CCCD đang chuẩn bị làm thủ tục để phục vụ cho mùa thi cử sắp tới. Mấy năm trước, cán bộ sẽ xuống trực tiếp các trường để cấp CMND cho học sinh nhưng năm nay do máy móc, thiết bị cấp thẻ CCCD còn hạn chế nên các em phải đến trụ sở PC64 hoặc công an quận, huyện để làm. Vì thế số lượng người dân đến làm thủ tục rất đông” - Trung tá Long cho hay.