Hậu Giang: Viện kiểm sát thị xã bỏ lọt tội phạm?

Hơn năm nay, ông Phan Văn Kiệt (ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, Hậu Giang) rất ấm ức về việc em trai là Phạm Văn Thành (ngụ thị xã Vị Thanh, Hậu Giang) chết do tai nạn giao thông nhưng VKSND thị xã Vị Thanh lại hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thủ phạm.

Gây tai nạn làm chết người

Theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra Công an thị xã Vị Thanh, khoảng 22 giờ ngày 13-5-2007, tại cầu 30-4 thị xã Vị Thanh, do chạy xe máy không theo đúng phần đường của mình nên anh Nguyễn Văn Thừa (ngụ huyện Vị Thủy, Hậu Giang) đã tông vào xe máy của anh Thành chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả là anh Thành bị chấn thương sọ não và một tuần sau thì qua đời. Phần anh Thừa chỉ bị chấn thương vùng mặt. Xét thấy hành vi của Thừa đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, ngày 30-5-2007, Công an thị xã Vị Thanh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thừa về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Cùng ngày, Công an thị xã Vị Thanh đã gửi văn bản đề nghị VKSND thị xã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trên.

Vi phạm tố tụng

Tuy nhiên, vào ngày 25-6-2007, VKSND thị xã Vị Thanh đã ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Công an thị xã. Tháng 10-2007, trả lời đơn khiếu nại của ông Kiệt, VKSND thị xã Vị Thanh cho rằng hành vi của Thừa không cấu hành tội phạm. Cụ thể là anh Thành điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu. Do đang trong tình trạng có nồng độ rượu quá mức cho phép nên anh Thành không làm chủ được tốc độ và đã lạng lách, đánh võng lấn sang lề đường bên trái gây tai nạn.

Nhận thấy nội dung trả lời của VKSND thị xã khác hẳn với kết luận điều tra và sơ đồ hiện trường vụ án khiến gia đình gặp nhiều bất lợi, ông Kiệt đã khiếu nại đến VKSND tỉnh Hậu Giang. Song cơ quan này đã lặng thinh, không trả lời gì cả!

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 10-7-2008, ông Trần Quang Khải - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang cho biết ông mới vừa nhận chức nên chưa biết rõ vụ việc cũng như lý do VKSND tỉnh chậm giải quyết khiếu nại của ông Kiệt. Ông Khải hứa sẽ kiểm tra lại hồ sơ thật kỹ và trả lời sớm cho gia đình người bị hại.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 126 Bộ luật Tố tụng hình sự, trong thời hạn ba ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, VKSND cùng cấp phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và gửi ngay cho cơ quan điều tra. Như vậy, ngoài việc VKSND thị xã vi phạm quy định này (ở chỗ đợi đến 25 ngày sau mới ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Công an thị xã), VKSND tỉnh còn vi phạm Luật Khiếu nại, tố cáo vì đã “ngâm” đơn khiếu nại của ông Kiệt hơn tám tháng trời.

Đề nghị VKSND tỉnh Hậu Giang khẩn trương xem xét lại vụ việc và giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại của gia đình người bị hại.