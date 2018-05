Khổ sở vì bị cấp trùng chứng minh nhân dân

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, chị Phạm Thị Thanh Hoài, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, cho hay năm 2002, chị làm giấy chứng minh nhân dân (CMND) và ngày 28-3-2002 được Công an TP Đà Nẵng cấp giấy CMND số 201459866. Sau đó tám năm, năm 2010 chị Hoài làm thủ tục cấp passport trên cơ sở giấy CMND này và được Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp.



Bất ngờ bị “vịn”

Tháng 9-2017, chị Hoài xin cấp đổi lại giấy CMND do giấy CMND cũ đã quá thời hạn 15 năm và được cấp lại giấy CMND mới nhưng giữ lại số của CMND cũ. Từ đó đến nay, mọi giấy tờ tùy thân, nhà cửa, hợp đồng lao động, bằng cấp… của chị Hoài đều cấp theo số của CMND này. Riêng với passport được cấp, chị Hoài đã sử dụng để đi trên 20 nước.

Vừa qua, do passport cũng sắp hết hạn, đồng thời chỉ còn quá ít trang nên chị Hoài về Đà Nẵng làm lại passport cũng như xin phiếu lý lịch tư pháp chuẩn bị đi du học. Biên nhận của Cục Quản lý xuất nhập cảnh hẹn ngày 23-5 trả kết quả.

Bất ngờ, đến ngày 22-5, tức trước thời hạn được cấp passport mới một ngày, chị Hoài nhận được điện thoại của Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo cơ quan này đã cấp passport cho một người khác theo số CMND chị đang dùng. Nơi này đề nghị chị Hoài về lại Công an TP Đà Nẵng làm lại giấy CMND với con số mới rồi trở lại để được cấp passport.

“Tôi muốn phát điên với thông tin này bởi toàn bộ giấy tờ lâu nay đều phải điều chỉnh lại hết” - chị Hoài than thở. Chị cho hay việc điều chỉnh lại toàn bộ thông tin do số CMND của chị bị trùng khiến chị gặp nhiều khó khăn do tốn kém chi phí, công sức, thời gian vì chị hiện làm việc ở TP.HCM và đang chuẩn bị hồ sơ xin du học. Thậm chí, hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp đang giải quyết chưa đến ngày hẹn (5-6 tới đây) cũng phải bỏ để xin lại. Đặc biệt, passport cũ có giá trị rất lớn để chị dễ dàng xin visa các nước khác do đã đi Mỹ, Úc, Nhật và hàng chục nước nhưng giờ vô hiệu do không liên quan. “Trong việc bị cấp trùng số CMND này, tôi không phải là người có lỗi, sao giờ các cơ quan yêu cầu tôi phải đi điều chỉnh vất vả, cực nhọc như vậy?” - chị Hoài bức xúc.

Theo tìm hiểu của chị Hoài (qua hệ thống tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân của Tổng cục Thuế), số CMND của chị đã được cấp cho một người tên là Chánh Nghĩa. Thế nhưng từ Công an TP Đà Nẵng đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh đều không phát hiện ra có sự trùng lắp số CMND của hai người. Đến giờ thì người kia được sử dụng số CMND trên, còn chị Hoài thì bị “vịn” lại và buộc lòng phải hủy, đổi toàn bộ giấy tờ liên quan.







Sau khi dùng passport để đi trên 20 nước, chị Hoài mới biết số CMND và số passport của mình đã bị cấp trùng cho một người khác. Ảnh: C.TÚ

Lỗi của công an

Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP Đà Nẵng, cho biết số CMND được cấp cho chị Hoài là 201509866 và trong hồ sơ gốc vẫn lưu số này. Nhưng trong quá trình đánh số để in lên giấy CMND thì cán bộ in sai thành số 201459866. Vì trên dữ liệu gốc chưa có số 201459866 nên công an mới cấp cho một người khác. Nghĩa là số CMND của chị Hoài được lưu trong hồ sơ công an khác với số trên giấy CMND chị đang dùng.

Theo Thượng tá Hùng, những năm trước cơ sở vật chất để cấp giấy chứng minh còn lạc hậu. Máy để đóng số còn thủ công nên việc sai số trên giấy CMND xảy ra khá nhiều. Khi chị Hoài đi làm hộ chiếu thời điểm đó, bên quản lý xuất nhập cảnh đã dựa theo số trên giấy CMND để cấp cho chị.

Do việc cấp trùng số và sai số trong hồ sơ gốc nhiều nên gần đây công an quản lý xuất nhập cảnh được chia sẻ dữ liệu từ công an quản lý hành chính để giảm bớt sai sót. Vì thế, những người bị trùng số, sai số sẽ được công an quản lý xuất nhập cảnh đề nghị đổi lại cho phù hợp.