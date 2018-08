Lăng mạ CSGT: Hung tợn và phạm luật

Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa có báo cáo gửi công an tỉnh đề xuất hướng xử lý trong vụ việc người phụ nữ có hành vi lăng mạ, chửi bới, xúc phạm tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Công an TP khi làm nhiệm vụ.



Sai nhiều lỗi vẫn hung hăng to tiếng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại úy Dương Quang Quý, Quyền Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Bà Rịa, cho biết dự kiến 9 giờ sáng nay (24-8), Đội CSGT TP sẽ mời bà Đoàn Thị Huệ đến làm việc. Bà Huệ là người phụ nữ mặc áo dài, có hành vi lăng mạ các thành viên tổ công tác của Đội CSGT Công an TP Bà Rịa trước đó. Hành vi của của bà Huệ đã được các nhân chứng ghi hình lại.

Trước đó, khi tuần tra kiểm soát tại xã Hòa Long, thành viên tổ CSGT do Thượng úy Nguyễn Hữu Thọ làm tổ trưởng phát hiện ô tô do ông Nguyễn Văn Ngưu (TP Vũng Tàu), chồng bà Huệ, điều khiển chạy quá tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Đồng thời, ông Ngưu tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy phép lái xe (GPLX), hơi thở có nồng độ cồn đo được là 0,116 mg/lít khí thở nên bị lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.

Ông Ngưu có ý đưa một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng cho CSGT để bỏ qua lỗi nhưng bị từ chối. Ngay sau đó, ông Ngưu và bà Huệ bắt đầu có hành vi lăng mạ, chửi bới, xúc phạm các CSGT, ngăn lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Công an TP Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ xe bảy ngày, giữ bằng ba tháng đối với ông Ngưu. Việc mời bà Huệ đến làm việc là để củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính về hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.



Bà Huệ có hành vi lăng mạ, xúc phạm lực lượng CSGT. (Ảnh cắt từ clip)

Có thể bị phạt hơn 10 triệu đồng

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: Theo thông tin báo chí đã đưa, vợ chồng ông Ngưu đã có khá nhiều hành vi vi phạm.

Theo quy định tại Nghị định 46/2016, ông Ngưu có thể bị phạt 600.000-800.000 đồng vì lái xe với tốc độ 58 km/giờ, vượt quá 8 km/giờ đối với vận tốc ô tô trong khu vực đông dân cư. Với định lượng nồng độ cồn đo được là 0,116 mg/lít khí thở, ông có thể bị phạt tiền 2-3 triệu đồng (lỗi có nồng độ cồn dưới 0,25 mg/lít khí thở). Tại thời điểm kiểm tra, ông Ngưu không xuất trình được GPLX, có thể bị phạt tiền 200.000-400.000 đồng.

Riêng về hành vi có lời nói lăng mạ CSGT đang thi hành công vụ của vợ chồng ông thì mỗi người có thể bị phạt tiền 2-3 triệu đồng theo quy định của Nghị định 167/2013. Cả hai đã có hành vi có lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm người đang thi hành công vụ.

Về việc đưa hối lộ CSGT mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì ông bà có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng, đồng thời chịu hình thức xử phạt là tịch thu số tiền hối lộ.