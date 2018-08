Trào lưu nhảy khỏi xe hơi nhún nhảy và nguy cơ gây tai nạn

Điệu nhảy này ban đầu được Shiggy, một nhân vật hài hước nổi tiếng trên mạng xã hội thực hiện. Tuy nhiên, Shiggy chỉ đứng bên ngoài chiếc xe ô tô đang đứng yên để nhảy. Ngay lập tức, # In My Feelings đã tạo thành một trào lưu hot trong giới trẻ trên khắp thế giới, biến tấu thành nhảy múa bên cạnh xe đang chạy. Cảnh sát nhiều nơi khắp thế giới – bao gồm Ấn Độ, Tây Ban Nha, Mỹ, Malaysia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) - đã lên tiếng cảnh báo về trào lưu nguy hiểm này, đồng thời đe dọa những người tham gia có thể đối mặt với cáo buộc hình sự. Ở bang Florida, một người đàn ông bị xe hơi đâm phải khi thực hiện thử thách do bị trượt ngã.