Cư dân Ehome 3 phản pháo vì chính quyền nói bụi vải là cỏ lau

Ngày 31-8, ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cùng các ban, ngành có liên quan đã đến chung cư Ehome 3 (phường An Lạc, quận Bình Tân) để thông tin về kết quả giải quyết tình trạng bụi tại chung cư trong thời gian qua.

Không tin bụi này là bông cỏ lau

Đến thời điểm này, sau khi nghe thông tin từ chính quyền địa phương rằng bụi bẩn đầu độc cư dân thời gian qua là bụi từ bông cỏ lau ở bãi đất trống đối diện chung cư chứ không phải là bụi vải do sản xuất may mặc từ công ty Top Royol gần đó. Kết luận này khiến cư dân không đồng tình và tỏ ra bất bình.



Ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân kiểm tra bụi ở chung cư Ehome 3. Ảnh: L. THOA

Theo anh Trần Trung Tín, cư dân block A1, cho rằng căn hộ mình gần với khu vực có cỏ lau nhưng chưa bao giờ thấy bông cỏ lau bay vào nhà. “Tôi khẳng định không phải bông cỏ” – anh Tín nhấn mạnh.

Theo anh Tín, 5 ngày trước, bụi phủ kín nhà anh, laptop sử dụng một ngày ngày chỉ lau qua một cái là toàn bụi trắng nhuyễn, hơi rít tay, hoàn toàn không giống với bông cỏ lau. Hơn nữa bông cỏ lau có tùy thời điểm chứ không phải lúc nào cũng có hoặc chỗ nào cũng có. Hiện tại, tình trạng này đã tạm ngừng. “Tôi đề nghị UBND quận hướng dẫn BQL khi nào phát sinh bụi nhiều thì thu thập mẫu như thế nào, để đảm bảo khách quan. Chứ việc này ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là trẻ nhỏ”.

Ông Trương Quốc Huy, đại diện Ban quản trị cũng bức xúc: “Tuy đến giờ lượng bụi giảm nhiều nhưng theo kết quả phân tích trung tâm thì chưa phù hợp lắm. Bụi này đóng trên quạt, trên bàn sờ vào rất nhớt và rít hoàn toàn khác với cỏ bông lau”.



Quạt nhà chị Quỳnh Anh (block B1) bám đầy bụi dù phải lau thường xuyên. Ảnh: L. THOA

Nhiều cư dân ở đây vẫn cho rằng số bụi này xuất phát từ công ty Top Royal gần chung cư mà block B1 là nơi được cho là gần công ty này nhất.

Chị Nguyễn Thị Út Nhị (block B1) cho biết tình trạng bụi đến giờ vẫn chưa cải thiện nhiều. Từ bàn trang điểm, tivi, laptop đến chén dĩa đều bị bám bụi. “Không phải bông cỏ đâu. Bụi nhiều lắm, sợi bụi dài dài, nhà đã có lưới chống muỗi mà bụi vẫn bay vào, chỉ 2-3 ngày là bám đầy. Con nhỏ thì hay ho, sổ mũi thường xuyên. Thấy cơ quan chức năng tìm hiểu mà mãi chưa tìm ra nguyên nhân”, chị Út Nhị nói.

Tại nhà chị Quỳnh Anh (block B1), 3 cây quạt treo tường đều bám đầy bụi. Chị cho biết: “Nghe nói họ phát quang cỏ lau nhưng bụi nhà tôi càng ngày càng nhiều chứ chưa thấy bớt. Bụi ở đâu cũng có, ngồi xuống là thấy bụi. Quạt thường xài đều phải lau hàng ngày. Vợ chồng bệnh ho mãi mà không hết".



Quận Bình Tân đã đề nghị chủ đầu tư một số dự án xung quanh phát quang cỏ lau để kiểm tra xem chung cư có hết bụi không. Ảnh: L. THOA

Tiếp tục lấy mẫu công khai

Tại đây, ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, quận đã khảo sát tình trạng bụi và phối hợp với Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm TP tiến hành lấy mẫu bụi tại một số căn hộ ở chung cư và công ty Top Royal để phân tích. Nghi vấn đầu tiên là bụi từ công ty may mặc này vì giáp với chung cư.

Kết quả, mẫu bụi tại công ty Top Royal có thành phần chính là Polyester. Còn mẫu bụi tại căn hộ chung cư và mẫu bông lau tại khu đất trống đối diện chung cư đều có thành phần chính là Cenllulose.

Như vậy tình trạng bụi tại chung cư Ehome 3 là do cỏ bông lau ở khu vực đất trống đối diện chung cư, chứ không phải do hoạt động sản xuất may mặc tại công ty này.

Ông Bình cho biết những lần đi lấy mẫu đều có mặt cư dân, thậm chí lấy mẫu ở công ty Top Royal cũng để cư dân đi cùng. Kết quả phân tích là từ một đơn vị độc lập, có sự chỉ đạo từ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.

Đến nay, khi có kết luận rằng bụi ở chung cư là cỏ bông lau thì UBND quận Bình Tân đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án xung quanh chung cư Ehome 3 phá bỏ đám cỏ lau này. Kết quả những ngày gần đây, có hộ nói không còn bụi, có hộ nói giảm, có hộ nói vẫn còn nhiều.

“Trước mắt Bình Tân sẽ họp với quận 8 để bàn cách phát quang dứt điểm cỏ mọc trên dự án chưa triển khai tại các bãi trống gần chung cư. Nếu tình trạng bụi vẫn còn, sẽ tiếp tục lấy mẫu tại những hộ còn bụi bẩn.

Việc lấy mẫu là công khai, cư dân, các ban ngành đoàn thể có thể độc lập tự lấy mẫu. Công an quận cũng phối hợp xem có công ty nào gây ô nhiễm phát tán bụi không. Đồng thời, quận cũng sẽ khảo sát lập danh sách toàn bộ công ty xung quanh chung cư để kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP lấy mẫu phân tích đồng loạt” – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân khẳng định.

Ông Nguyễn Gia Thái Bình nhấn mạnh: “Quan điểm của UBND quận cần phải tìm nguồn phát tán bụi để xử lý, mục tiêu hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cư dân”.