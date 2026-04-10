Xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM xử phạt người lén đốt rác thải 10/04/2026 17:08

Theo thông tin từ UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, thời gian gần đây UBND xã ghi nhận một số trường hợp đốt rác, đốt đồng gây cháy lan tại các bãi đất trống đường Rạch Cầu Suối, Trần Hải Phụng.

Việc đốt rác gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sức khỏe người dân trong khu vực. Vì vậy, xã tăng cường tuần tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Mới đây, lãnh đạo xã Tân Vĩnh Lộc đã ban hành quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với một trường hợp đốt chất thải trái quy định.

Theo đó, vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 8-4, tổ tuần tra Công an xã Tân Vĩnh Lộc khi tuần tra tại bãi đất trống, đường rạch Cầu Suối, ấp 61, phát hiện trường hợp ông H.V.D.E. (phường Phú Thọ Hòa) đang thực hiện hành vi đốt dây điện đồng để lấy lõi, bán phế liệu.

UBND xã Tân Vĩnh Lộc ghi nhận nhiều trường hợp đốt rác trái quy định. Ảnh: XVL

Qua xác minh, ông E. khi đến bãi đất trống, đường rạch Cầu Suối đã đốt dây điện phế liệu với mục đích thu lõi đồng đem bán.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Kinh tế xã xác định hành vi trên của E. đã vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Từ đó, xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông E. vì hành vi “Đốt chất thải rắn thông thường dưới 1.000 kg trái quy định về bảo vệ môi trường” với mức phạt 3,5 triệu đồng.

Ông E. còn bị buộc khắc phục hậu quả, thu gom toàn bộ khối lượng rác thải đã đốt, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất.

"Thời gian qua, nhiều trường hợp lợi dụng trời tối, đất trống vắng vẻ tại khu vực đường rạch Cầu Suối để lén lút đổ trộm, đốt rác thải công nghiệp, rác sinh hoạt gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan. Người dân cần chú ý thực hiện đúng các quy định để tránh gây ra hậu quả đáng tiếc và bị xử phạt" - vị đại diện xã khuyến cáo.