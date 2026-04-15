TP.HCM: Lượng rác sinh hoạt đã lên đến con số hơn 14 ngàn tấn/ngày 15/04/2026 15:16

(PLO)- Tổng lượng rác thải trên địa bàn TP.HCM hiện nay khoảng 14.116 tấn/ngày, tăng gần 1,2 lần so với năm 2021.

Theo báo cáo của Sở NN&MT TP.HCM, trong giai đoạn 2021-2025, rác sinh hoạt của TP.HCM gia tăng về số lượng và chủng loại. Tổng lượng rác trên địa bàn TP hiện nay khoảng 14.116 tấn/ngày, tăng gần 1,2 lần so với năm 2021 (thống kê trên cả địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ).

Trong đó, rác sinh hoạt phát sinh tại đô thị là 11.663 tấn/ngày, rác sinh hoạt phát sinh tại nông thôn là 2.453 tấn/ngày.

TP đã nỗ lực tăng cường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt, nâng tỉ lệ chất thải được thu gom, xử lý lên 99,3%.

Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tuy nhiên, công tác quản lý rác sinh hoạt vẫn còn một số bất cập như rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn; tỉ lệ chất thải tái chế còn thấp, chủ yếu là chôn lấp. Bên cạnh đó, tần suất thu gom, vận chuyển rác có lúc, có nơi chưa đáp ứng được lượng chất thải phát sinh đã gây ra những bức xúc tại một số địa phương trong thời gian qua.

Cụ thể, việc thực hiện phân loại rác sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM hiện nay mới chỉ được thí điểm tại một số phường và một số khu phố. Số lượng rác thải được phân loại chưa nhiều, chất thải sau phân loại được các phương tiện riêng thu gom, vận chuyển đến khu xử lý để xử lý.

Phần lớn rác sinh hoạt chưa phân loại được tại các tổ, hợp tác xã dân lập và một số đơn vị công lập thu gom từ các chủ nguồn thải, hộ gia đình đến các điểm hẹn, điểm tập kết hoặc trạm trung chuyển.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm từ rác thải, TP.HCM đã chú trọng hoàn thiện khung pháp lý, ban hành các quy định, quy chế quản lý phù hợp với từng loại chất thải. Đồng thời triển khai nhiều chương trình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo hướng hiện đại, giảm thiểu chôn lấp, tăng cường tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng.

"Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải từng bước được đầu tư nâng cấp với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Trên địa bàn TP hiện nay có sáu đơn vị xử lý rác sinh hoạt, 25 đơn vị xử lý rác thải công nghiệp và 37 đơn vị xử lý chất thải nguy hại đã được Bộ NN&MT cấp phép, đáp ứng được công tác xử lý chất thải của TP"- Sở NN&MT thông tin.