2 ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng 14/04/2026 15:57

(PLO)- Dự báo các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM sẽ giảm nhiệt từ ngày 17-4 đến 21-4, chỉ có nắng nóng vài nơi.

Theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 14-4, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng. Ban ngày nắng mạnh kéo dài, về đêm, trời vẫn oi bức, gây cảm giác khó chịu.

Độ ẩm không khí có xu hướng tăng nhẹ ở một số nơi khiến cảm giác nóng ẩm xuất hiện xen kẽ với khô nóng trong ngày. Trên các vùng biển, gió và sóng không mạnh, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động và các hoạt động du lịch ngoài trời.

Dự báo từ ngày 15-4 đến ngày 17-4 tại Nam Bộ, nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì đến hết ngày 16-4, sau đó có xu hướng dịu dần.

TP.HCM tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Đồng thời, mưa dông có xu hướng gia tăng về chiều tối và xảy ra trên diện rộng hơn, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, thậm chí là mưa đá.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, dự báo từ ngày 17-4 đến 21-4 áp cao cận nhiệt đới trên cao suy yếu. Vùng áp thấp nóng phía Tây cũng tạm suy yếu.

Nắng nóng khu vực Nam Bộ sẽ tạm gián đoạn 2-3 ngày, tuy nhiên không chấm dứt hoàn toàn mà vẫn còn xuất hiện một vài nơi, chủ yếu khu vực Đồng Nai, Tây Ninh, ven biên giới Tây Nam của Đồng Tháp, An Giang, và phía Bắc TP.HCM với mức nhiệt cao nhất từ 35-36 độ.

Dự báo từ 20-4 trở đi, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ hoạt động mạnh, mở rộng hoàn lưu về phía Đông Nam, khoảng ngày 22-4 bị nén về phía Nam kết hợp cùng vị trí của áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động mạnh trở lại từ khoảng 21-4 đến 22-4.

"Dự báo các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM sẽ giảm nhiệt từ ngày 17-4 đến 21-4, chỉ có nắng nóng vài nơi. Tuy nhiên, từ ngày 22-4, nắng nóng gia tăng trở lại và xảy ra diện rộng, đỉnh điểm của đợt nắng nóng tới sẽ rơi vào khoảng 24-4 đến 27-4, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C"- ông Lê Đình Quyết thông tin.