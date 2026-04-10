Nắng nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ 10/04/2026 15:02

(PLO)- Nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng khu vực TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Những ngày qua, nắng nóng liên tục diễn ra ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ. Nắng nóng gay gắt với mức nhiệt nhiều nơi chạm ngưỡng 36-37 độ C, kèm chỉ số tia UV ở mức cao khiến cuộc sống, sinh hoạt và sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng.

Nắng nóng gay gắt ở TP.HCM ngày 10-4. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong hai đến ba ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp, khoảng 30-45%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 11 giờ đến 16 giờ.

"Dự báo, nắng nóng trên khu vực Nam Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới"- đại diện Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin.

Dự báo tình hình nắng nóng ở Nam Bộ trong những giờ tới. Ảnh: ĐKT

Nguyên nhân gây nắng nóng được xác định là do khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam hoàn lưu áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động mạnh.

Trong ba đến bốn ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục duy trì. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ vẫn còn hoạt động mạnh. Thời tiết ít thay đổi, phạm vi và cường độ nắng tiếp tục duy trì, mức nhiệt nắng nóng ở khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.