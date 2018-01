Phó Thủ tướng: Đàm phán để giảm phí tại các trạm BOT

Điểm đáng chú ý trong kết luận này, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT tiếp tục hoàn tất công tác đàm phán với nhà đầu tư và ngân hàng để điều chỉnh giảm giá dịch vụ BOT tại các trạm đã quyết toán theo nguyên tắc ưu tiên giảm giá hơn giảm thời gian thu.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công Thương tăng cường kết nối các phương thức vận tải để giảm chi phí vận tải trong hoạt động logistics và nâng cao tỉ trọng giá trị gia tăng đóng góp trong GDP; chú trọng kiểm soát chi phí vận tải, nhất là trong các dịp lễ, Tết; kịp thời tăng cường vận tải, tăng chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.



Trạm BOT quốc lộ 5 bị tài xế phản ứng vì mức phí cao. Ảnh: VIẾT LONG

Theo Phó Thủ tướng, năm 2017 là một năm thành công trong công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát, mặc dù vẫn còn có những yếu tố không thuận lợi, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12-2017 tăng 2,6% so với cùng kỳ, CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016, thấp hơn 0,47% so với chỉ tiêu Quốc hội giao (kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm 2017 khoảng 4%) và thấp hơn nhiều so với năm trước. Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát đã đạt được trong bối cảnh có nhiều áp lực lên mặt bằng giá.



Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng, cơ cấu tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh tạo kỳ vọng lạm phát. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm ổn định tỉ giá và thị trường ngoại tệ. Điều hành, giữ ổn định lạm phát cơ bản trong khoảng 1,6%-1,8%...

Đối với công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo cung cầu hàng hóa, giao thông vận tải thông suốt trong dịp Tết. Chú trọng kiểm soát giá các hàng hóa dịch vụ có nhu cầu tăng cao như dịch vụ vận tải, du lịch tại điểm vui chơi, tham quan, lễ hội.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là đối với các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết...