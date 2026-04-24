Bộ Xây dựng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo 24/04/2026 15:30

(PLO)- Các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo có hiệu lực từ ngày 1-5, nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý và tham mưu.

Ngày 24-4, Bộ Xây dựng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền của Bộ trưởng.

Theo đó, ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, đồng thời tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý doanh nghiệp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ mới được bổ nhiệm. Ảnh: Moc.gov.vn

Ông Lâm Văn Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Bộ, được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Ông Vương Trọng Minh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh; đồng thời tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy đơn vị này nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quang Giang, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường bộ.

Ông Trần Văn Bổng, Trưởng phòng Tài chính - Tài sản (Vụ Kế hoạch - Tài chính), được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Ông Dương Thế Anh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I, giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III.

Ông Nguyễn Thành Tưởng, Phó Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng (Văn phòng Bộ), giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ.

Bà Lê Thị Thủy, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, được bổ nhiệm làm Kiểm soát viên Tổng công ty Quản lý bay.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1-5.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt, được triển khai thường xuyên. Việc điều động, bổ nhiệm lần này nhằm tăng cường đội ngũ lãnh đạo, quản lý cho một số đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Theo Bộ trưởng, các cán bộ được bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm qua nhiều vị trí, có năng lực tổ chức, điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn tới.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Vương Trọng Minh cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng.