Đề xuất 'kết liễu' xăng A95, chỉ được bán xăng sinh học

Vì sao xăng sinh học hẩm hiu? Xin trích đăng một số ý kiến của bạn đọc liên quan đến việc tiêu thụ xăng sin học: Niềm tin mới quan trọng Tại sao cứ tranh luận về giá, về lãi thu được của người kinh doanh mà bỏ quên người tiêu dùng. Tại sao không đặt câu hỏi "Vì sao người tiêu dùng không mặn mà với xăng sinh học E5 ". Giá chỉ một phần nhưng chất lượng và niềm tin mới quan trọng. Những cây xăng kinh doanh xăng cất lượng kém bị bắt rồi xử lý như thế nào? Đừng để vừa đá bóng vừa thổi còi thì người dân sẽ mất niềm tin vào chất lượng. Tôi sử dụng xăng sinh học em 5 thì mỗi buổi sang khởi động hơi khó, tiếng nổ hơi ngắt quảng. Chỉ khi động cơ nóng mới ổn định. Có ai giải thích vì sao mà cứ lo cho người kinh doanh. Buồn thật. Bạn đọc Dương Văn Tuấn Lo ngại về chất lượng Khi xăng E5 mới ra đời, người dân đã không mặn mà với nó, bởi thực chất nền tảng của loại xăng này vẫn dựa trên cơ sở xăng A92 (chiếm 95%) có pha thêm một chút cồn ethanol (chiếm 5%). Việc pha trộn ethanol vào xăng có thể ảnh hưởng đến động cơ phương tiện của người sử dụng, cho dù có một số nhà khoa học đã lý giải cổ vũ và quảng cáo cho loại xăng này, nhưng rất khó tạo được niềm tin ở người sử dụng. Số tiền ít ỏi dư ra do mua xăng E5 liệu có bù đắp được thiệt hại gây ra cho chiếc xe hàng chục triệu đồng nếu có điều gì xảy ra do sử dụng xăng E5?. Việc quảng cáo xăng E5 là “nhiên liệu sinh học” có là đánh tráo khái niệm và mập mờ? Chưa kể việc cho rằng “sử dụng xăng E5 chẳng khác gì xăng A92” khi các chỉ số của hai loại nhiên liệu này khác nhau, là rất khó được chấp nhận, bởi đã có phàn nàn về hiệu suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu khi sử dụng xăng E5, khi so sánh xăng E5 với xăng A92. Trước kia, nhập xăng A92 về là cho dân sử dụng ngay, còn giờ đây nhập xăng A92 về lại không cho dân sử dụng ngay, mà đem pha chút xíu cồn vào xăng A92 rồi mới cho dân sử dụng. Trong khi không chứng minh được tính ưu việt vượt trội của xăng E5 so với xăng A92, việc làm đó có sự mờ ám, dân rất nghi ngờ. Khi sản phẩm xăng E5 chỉ là “dị bản” của xăng A92, được người dân đón nhận bằng sự thờ ơ, thiếu tin tưởng, mà lại quy định bắt buộc sử dụng nó, đồng thời “khai tử” luôn đối với sản phẩm gốc (A92) mà dân đang sử dụng phổ biến, thì càng làm cho người dân xa lánh với sản phẩm này. Tôi có thể cam đoan rằng, nếu nhà nước cho sử dụng lại xăng A92 vào thời điểm này thì số phận xăng E5 còn hẩm hiu hơn trước đây. Bạn đọc TRANG