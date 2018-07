Giá vàng miếng vượt mốc 37 triệu đồng/lượng

Sau nhiều ngày giá vàng chỉ biến động nhẹ, sang đầu tuần này giá vàng trong nước đã bật tăng mạnh, với giá bán ra đã vượt 37 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM đã bật lên khỏi mốc 37 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 36,84 – 37,02 triệu đồng/lượng (mua vào bán ra), tăng 100 nghìn đồng so với cuối tuần trước.

Tương tự, sau khi chạm đáy 6 tháng trong tuần vừa qua hiện giá vàng thê giới đã phục hồi. Theo một số chuyên gia, thông tin lạc quan về thị trường lao động Mỹ giúp xoa dịu lo ngại chiến tranh thương mại là động lực chính khiến giá vàng thế giới đi lên.

Hiện giá kim loại quí trên thị trường thế giới đang neo ở quanh 1.262 USD/ounce, tăng khoảng 6 USD/ounce so với giá chốt phiên trước đó. Qui đổi theo tỷ giá của các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 35,06 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đang ngày càng giãn rộng, hiện vênh nhau khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi trên thị trường vàng bắt đầu có "sóng" thì giá USD tại các ngân hàng thương mại đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện giá USD ở chiều mua vào tại Vietcombank, Techcombank, Eximbank đã rời khỏi mốc 23.000 VND/USD. Ở chiều bán ra, giá USD dao động quanh ngưỡng 23.065 - 23.090 VND/USD, không đổi so với giá chốt phiên cuối tuần qua.

Mặc dù giá USD tại các ngân hàng tạm thời đứng yên nhưng giá USD trên thị trường tự do vẫn tiếp tục đi lên. Hiện giá USD tự do mua vào ở mức 23.160 VND/USD và bán ra là 23.180 VND/USD, tăng 30 đồng ở chiều bán ra và tăng 40 đồng ở chiều mua vào so với tuần trước.