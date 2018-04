Hai nhân sự mới cấp cao tại Sacombank

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2018 ở mức 1.840 tỷ đồng

Theo báo cáo được trình bày tại đại hội, năm 2017, ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, tổng tài sản hợp nhất cuối năm đạt 368.469 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.492 tỷ đồng, gấp 9,6 lần so với năm trước, đạt 255% kế hoạch đặt ra. Năm 2018, Sacombank đặt kế hoạch nâng tổng tài sản lên 430.900 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cuối năm 2017. Nguồn vốn huy động đạt 399.100 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 255.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,9% và 13,1% so với năm 2017. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.838 tỷ đồng, tăng 23,2%. Bên cạnh đó, HĐQT Sacombank định hướng 7 nội dung trọng tâm 2018 gồm: -Khẳng định mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu khu vực; -Đẩy nhanh lộ trình thực hiện đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, thông qua hành lang pháp lý về xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42; - Tăng cường kiểm soát rủi ro qua việc chủ động trong công tác cảnh báo sớm, kịp thời ngăn chặn rủi ro,... Tích cực triển khai dự án Basel II; - Đầu tư mạnh vào công nghệ thông tin...