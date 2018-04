Khai trương 3 Vincom mới tại Thanh Hóa, Lâm Đồng và Long An

Địa chỉ: Vincom Plaza Thanh Hóa: 27 Trần Phú, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa Vincom Plaza Bảo Lộc, Lâm Đồng: 83 Lê Hồng Phong, P. 1, TP. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng Vincom Plaza Tân An, Long An: Góc đường Hùng Vương - Mai Thị Tốt, P. 2, TP. Tân An. T. Long An