Mua rượu bia, thuốc lá: Phải trả thêm thuế

Ý kiến:

* E ngại khả năng cạnh tranh Ông Phan Đăng Tuất - chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) - cho rằng khi Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thuế TTĐB của bia lên thêm 15% so với mức hiện tại “doanh nghiệp đương nhiên sẽ phải đóng, nhưng xét về mặt thời điểm áp dụng có vẻ không thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh hết sức khốc liệt như hiện nay”. Theo phân tích của ông Tuất, e ngại lớn nhất mà Sabeco sẽ phải đối mặt là cổ tức dành cho cổ đông bị suy giảm một khi mức thuế TTĐB tăng lên vì “doanh nghiệp còn phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp”. Năm 2013, Sabeco đã nộp thuế TTĐB hơn 7.000 tỉ đồng. Nếu áp dụng mức thuế mới, số tiền Sabeco phải nộp sẽ lên hơn 9.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế lẫn sau thuế cũng sẽ bị sụt giảm theo. Bị “ngắt” thêm một khoản lợi tức, tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư về khoản cổ tức đương nhiên sẽ bị mất đi, nhất là khi Sabeco vẫn đang trong quá trình hoàn tất lên sàn chứng khoán. Chưa kể, nếu so với sức cạnh tranh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong cùng lĩnh vực, “nói gì thì nói các doanh nghiệp trong nước vẫn còn bị các hạn chế nhất định, nên việc cạnh tranh sẽ vô cùng khó khăn, nhất là so về tiềm lực tài chính lẫn năng lực quản trị” - ông Tuất thừa nhận. * Lo không kiểm soát được thuốc lá lậu Ông Trần Sơn Châu - tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá VN (Vinataba) - lo ngại về tình trạng không kiểm soát nổi thuốc lá nhập lậu hiện nay. Theo ông Châu, thống kê chưa đầy đủ mỗi năm VN nhập lậu hơn 1 tỉ bao thuốc lá, “Nhà nước thất thu ngân sách 4.000-6.000 tỉ đồng/năm cũng chỉ vì thuốc lá nhập lậu”. Việc tăng thuế “chỉ có tác dụng và sẽ không là vấn đề gì nếu Nhà nước kiểm soát được tình trạng nhập lậu thuốc lá. Tiếc thay...” - ông Châu bỏ lửng. Nói về khả năng tăng giá bán sản phẩm, ông Châu cũng cho rằng “sẽ rất khó thực hiện, nhất là khi thu nhập của người VN so với các nước trong khu vực vẫn còn khoảng cách khá lớn”. TRẦN VŨ NGHI