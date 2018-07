Nông nghiệp manh mún, phụ thuộc nhiều vào thời tiết

Ngày 29-7, tại Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm trang trại sản xuất giống, khu sản xuất rau thủy canh, khu sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP và thăm khu sơ chế sau thu hoạch của Công ty Phong Thúy tại tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Công ty có trang trại trồng các loại rau, quả diện tích 55 ha, sản lượng 5.000 tấn/năm. Ngoài ra, công ty còn đang liên kết với 30 hộ dân để sản xuất nông sản với diện tích 75 ha. Nhờ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, từ khâu giống đến thu hoạch, nên công ty đã đạt doanh thu cao trên một đơn vị diện tích. Riêng mô hình sản xuất nông sản công nghệ cao trong nhà kính đã mang lại doanh thu từ 1-3 tỷ đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với sản xuất truyền thống. Năm 2016, tổng doanh thu của Phong Thúy đạt trên 120 tỷ đồng. 10% sản lượng nông sản sản xuất ra được xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN. Với quy mô sản xuất như hiện nay, công ty đang tạo thu nhập ổn định cho khoảng 300 lao động và các hộ liên kết. Đánh giá cao việc công ty đã đầu tư công nghệ cao để sản xuất nông sản an toàn, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh phát triển thị trường, qua đó, giúp người tiêu dùng trong nước biết đến thương hiệu nông sản Phong Thúy và được sử dụng nông sản an toàn, đồng thời góp phần thúc đẩy xuất khẩu rau củ quả an toàn thương hiệu Việt ra thị trường thế giới.